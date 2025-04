MotoGP: Marc Márquez vyhrál čtvrtý sprint v řadě a vrátil se do čela šampionátu

Sprintový závod v Kataru byl vypsán na jedenáct kol. Jako první do něj vyrážel Marc Márquez. Spolu s ním z první řady startovali i Alex Márquez a Fabio Quartararo. Marc a Alex jsou letos zvyklí startovat z první řady, ale Quartararo byl naposledy v první řadě v Nizozemsku roku 2022. Na startu nakonec chyběl Joan Mir, protože onemocněl. Trápí jej žaludeční potíže. Po zranění se konečně vrací úřadující šampion Jorge Martin, který musel vynechat první tři závody letošní sezóny. Do svého prvního letošního sprintu se ovšem Martin pouštěl až ze čtrnácté pozice.

Po startu se jezdci na prvních třech pozicích seřadili stejně jako v kvalifikaci. Bagnaia se po startu z jedenácté pozice posunul na deváté místo. Nováček Aldeguer se v úvodu zařadil na šesté místo, ale záhy pozici ztratil.

V nájezdu do druhého kola se Alex na chvíli podíval na první místo před Marca, ten mu ale předjetí ihned vrátil. Quartararo klesl za Morbidelliho na čtvrté místo. První pětku uzavíral Viňales. Následovali Zarco, Aldeguer a Acosta. Bagnaia zůstával devátý. Di Giannantonio se v úvodním kole propadl na desátou pozici.

Ve třetím kole sprintu pokračovali na prvních dvou pozicích Marc a Alex Márquezovi. Morbidelli měl ovšem v tuto chvíli rychlejší tempo než vedoucí dvojice. Čtvrtý Quartararo naopak nestíhal. Bagnaia se propadl až na dvanácté místo. Jorge Martin se posunul na jedenáctou pozici, nicméně ve sprintu boduje pouze prvních devět jezdců.

O kolo později sice zůstávalo pořadí na prvních třech místech stejné, ale třetí Morbidelli už také přestal stačit tempu bratrů Márquezových. Quartararo zůstával čtvrtý. První pětku uzavíral Viňales. Na šestou příčku se vrátil Aldeguer. Zarco naopak začal značně ztrácet. Nejprve jej překonal právě zmíněný Aldeguer, následně i di Giannantonio a další.

Po polovině závodu pokračoval na první pozici Marc Márquez. Druhý Alex už zaostával zhruba o půl sekundy. Třetí Morbidelli byl o více než sekundu za Alexem. Zarco se nadále propadal, až nakonec musel definitivně odstoupit. Aldeguer se naopak prodíral vpřed. Rychle se mu podařilo dohnat Viňalese a následně jej i předjel. Bagnaiovi se nedařilo. Aktuálně byl na nebodované jedenácté pozici.

Čtyři kola před koncem pokračovali v první pětce bratři Márquezovi, Morbidelli, Quartararo a Aldeguer. Před Viňalese se na šestou pozici posunul di Giannantonio.

V předposledním kole sprintu se nic neměnilo na prvních dvou pozicích, ale třetí Morbidelli se pomalu mohl začít obávat o svou pozici, protože Quartararo s Aldeguerem se mu hodně přibližovali.

Marc Márquez ovládl čtvrtý sprint v řadě za sebou a vrátil se díky tomu do čela šampionátu. Alex Márquez opět dorazil do cíle jako druhý. Franco Morbidelli udržel třetí pozici až do cíle. Aldeguer se těsně před koncem ještě dokázal dostat před Quartarara na čtvrtou pozici. Quartararo se tím pádem musel smířit s pátým místem. Pro body si dojeli i di Giannantonio, Ogura, Bagnaia a Bezzecchi. Jorge Martin ve svém prvním sprintu po návratu skončil šestnáctý. Bodů se tedy nedočkal.

GP Kataru - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 20'38,304 2 Alex Marquez Ducati 1,577 3 Franco Morbidelli Ducati 3,988 4 Fermin Aldeguer Ducati 4,369 5 Fabio Quartararo Yamaha 4,593 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 5,099 7 Ai Ogura Aprilia 10,199 8 Francesco Bagnaia Ducati 10,334 9 Marco Bezzecchi Aprilia 11,3 10 Maverick Viñales KTM 12,554 11 Pedro Acosta KTM 13,676 12 Alex Rins Yamaha 14,273 13 Enea Bastianini KTM 14,408 14 Brad Binder KTM 15,459 15 Luca Marini Honda 15,587 16 Jorge Martin Aprilia 15,775 17 Raul Fernandez Aprilia 16,317 18 Augusto Fernandez Yamaha 17,922 19 Jack Miller Yamaha 20,274 20 Somkiat Chantra Honda 31,106 Neklasifikován Johann Zarco Honda 15'29,987

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati