MotoGP: Marc Márquez vyhrál hlavní závod v Assenu, Alex si zranil ruku

O tomto závodním víkendu probíhají v Assenu oslavy stého výročí tohoto okruhu a také se zde slaví sedmdesáté výročí společnosti Yamaha Motor. Všichni čtyři jezdci Yamahy dnes jeli ve speciálních barvách, přičemž jednu z Yamah v červenobílém zbarvení jsme mohli vidět na pole position. Konkrétně se jednalo o Yamahu, kterou sedlá Fabio Quartararo. Spolu s Quartararem vyráželi z první řady i Francesco Bagnaia a Alex Márquez. Enea Bastianini, který v sobotní kvalifikaci pomalou jízdou v závodní stopě ohrožoval soupeře, si za své počínání vysloužil trest v podobě odsunu o tři místa na roštu. Ital se tím pádem propadl na dvacáté místo.

Těsně před závodem se objevila nová zpráva ohledně úřadujícího šampiona Martina. Včera sice Martinův manažer tvrdil, že je jezdec pro příští rok volný, ale Aprilia dnes tuto zprávu vyvrátila. Dle Aprilie jsou jen dvě možnosti. Buď se s Martinem dohodnou na pokračování, nebo celá situace skončí u soudu.

Dnešní závod byl vypsán na 26 kol. Po startu se vedení ujal Bagnaia. Za něj se zařadili bratři Márquezovi, přičemž druhý byl Alex a třetí Marc. Quartararo se v úvodu propadl na páté místo, ale záhy se posunul na čtvrté místo. Hned v úvodu skončili na zemi Oliveira a Ogura. Jezdci by měli být v pořádku.

Ve třetím kole pokračoval na první pozici Bagnaia. Na druhé místo se posunul Marc Márquez. Alex naopak klesl na čtvrtou pozici. Kromě bratra se totiž před Alexe dostal i Bezzecchi.

O kolo později skončil na zemi Lorenzo Savadori, který ovšem nebojoval na nejvyšších příčkách. Vedení nadále držel Bagnaia. Marc Márquez zůstával druhý. Za starším z bratrů Márquezových následovali Bezzecchi a Acosta. Alex Márquez uzavíral první pětku. Šestý byl Morbidelli.

V šestém kole se do čela posunul Marc Márquez. Bagnaia se zařadil na druhé místo. V první pětce dále bojovali i Bezzecchi, Acosta a Alex Márquez. Rozestupy byly velmi těsné. Záhy ovšem tuto skupinu nedobrovolně opustil Alex Márquez, který se dostal do kontaktu s Acostou. Pravděpodobně tam došlo ke kontaktu Alexovy brzdy s Acostovou nohou. Acosta situaci ustál, ale Alex Márquez skončil na zemi. Jezdec odešel po svých. Následně zamířil do zdravotního střediska na prohlídku. Incident byl vyšetřován, ale žádný trest udělen nebyl. A pádům bohužel nebyl konec. Aldeguer a Mir se společně poroučeli k zemi. Aldeguerovi se po pádu moc nechtělo vstávat, ale nakonec to dokázal. Kvůli dvěma padajícím Španělům musel vyjet do kačírku Quartararo, jenž se tím pádem propadl o několik pozic.

Krátce před polovinou závodu vedl Marc Márquez. Na druhé pozici byl Bezzecchi. První trojku uzavíral Acosta. Bagnaia, který vyhrál tři předchozí ročníky GP Nizozemska, nyní jezdil na čtvrté pozici. Za Bagnaiou jezdili Morbidelli, Viňales a di Giannantonio.

V patnáctém kole pokračoval na první pozici Marc Márquez. Druhý Bezzecchi na něj ovšem ztrácel jen necelé tři desetiny. Bagnaia se v této fázi závodu dostal do velmi dobrého tempa. Posunul se na třetí místo, přičemž na druhého Bezzecchiho ztrácel jen půl sekundy. Blízko vedoucí trojice se držel i Acosta. První pětku doplňoval Viñales, nicméně ten už měl na první čtveřici poměrně dost velkou ztrátu. V závodě už pokračovalo jen šestnáct jezdců.

Šest kol před koncem bylo oznámeno, že Franco Morbidelli dostal trest za zkrácení šikany. Ital si tím pádem musel objet dlouhé kolo a přišel tak o šanci bojovat se svým kolegou o šesté místo. Na čele zůstával Marc Márquez. Bezzecchi mu ovšem stále dýchal na záda. Třetí Bagnaia ztrácel zhruba sedm desetin.

Ačkoliv se Bezzecchi držel za Marcem Márquezem až do konce, k přímému útoku nedošlo. Marc Márquez si připsal další výhru. Bezzecchi se musel smířit s druhým místem. Bagnaia obsadil třetí místo.

Těsně před koncem závodu bylo oznámeno, že Alex Márquez má po dnešním pádu zlomenou levou ruku, což pro aktuálně druhého muže šampionátu rozhodně není vůbec dobrá zpráva. Za dva týdny se jede závod na Sachsenringu a pak hned za další týden následuje Brno.

GP Nizozemska - MotoGP, závod

Výsledky 1. #93 Marc MARQUEZ Ducati Lenovo Team Ducati 40:14.072 2. #72 Marco BEZZECCHI Aprilia Racing Aprilia +0.635 3. #63 Francesco BAGNAIA Ducati Lenovo Team Ducati +2.666 4. #37 Pedro ACOSTA Red Bull KTM Factory Racing KTM +6.084 5. #12 Maverick VIÑALES Red Bull KTM Tech3 KTM +10.124 6. #49 Fabio DI GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +12.163 7. #21 Franco MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +18.896 8. #25 Raul FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team Aprilia +20.295 9. #23 Enea BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 KTM +23.687 10. #20 Fabio QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +23.743 11. #33 Brad BINDER Red Bull KTM Factory Racing KTM +24.251 12. #5 Johann ZARCO LCR Honda Honda +24.875 13. #42 Alex RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +24.882 14. #43 Jack MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +25.065 15. #35 Somkiat CHANTRA LCR Honda Honda +49.219 16. #41 Aleix ESPARGARO Honda HRC Castrol Honda +49.360 Závod nedokončil/neklasifikován: #88 Miguel OLIVEIRA Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha #54 Fermin ALDEGUER BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati #36 Joan MIR Honda HRC Castrol Honda #73 Alex MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati #32 Lorenzo SAVADORI Aprilia Racing Aprilia #79 Ai OGURA Trackhouse MotoGP Team Aprilia

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati