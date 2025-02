MotoGP: Marc Márquez zajel nejlépe i v druhém dni thajského testu

Čtvrtek byl druhým a zároveň posledním dnem testovacího programu v Thajsku. Stejně jako včera byl program rozdělen na dvě části. První část testu proběhla v době od 10.00 do 13.00 místního času a druhá následovala od 13.20 do 18.00. V krátké přestávce mezi dvěma částmi měli jezdci možnost nacvičovat starty. Nejrychlejší kola dnes jezdci zajížděli především v dopolední části programu. Odpoledne se více zaměřili na simulaci sprintů a závodů. Zajímavostí je fakt, že například simulace v podání Marca Márqueze byla zajeta v čase, který byl výrazně lepší než čas, který by dříve stačil na vítězství.

Do testovacího programu v thajském Buriramu nezasáhli Jorge Martin a Fabio di Giannantonio. Martin má krátce po operaci zlomené ruky a di Giannantonio nedávno podstoupil operaci klíční kosti. Po operaci je i Raul Fernandez, ten ovšem navzdory zraněné ruce do testu nastoupil. Druhý den testů uzavřel Fernandez na dvanácté pozici, což je oproti včerejšku zlepšení. (Včera byl devatenáctý.)

Nejrychlejším mužem dnešního dne a zároveň celého thajského dvoudenního testu se stal Marc Márquez. Bývalý šampion se jako jediný dokázal dostat pod hranici 1:29 na kolo. Druhé místo obsadil jeho mladší bratr Alex. Na třetí pozici se zařadil Marco Bezzecchi s Aprilií. První pětku doplnili Pedro Acosta a Francesco Bagnaia. Dobře si vedl i Joan Mir, jenž dnes zajel šestý nejlepší čas. Šampionovi z roku 2020 se dařilo už minulý týden při testech v Sepangu, kde se pravidelně dostával do první desítky.

Jezdci královské kubatury už po dnešku mají svůj letošní předsezónní testovací program za sebou. Nyní už je čeká první závodní víkend sezóny. Velká cena Thajska je na programu už na přelomu února a března.

MotoGP - Thajsko, test - 13. 2. 2025 - kombinované pořadí dne

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 1'28,855 2 Alex Marquez Ducati 1'29,034 0,179 3 Marco Bezzecchi Aprilia 1'29,060 0,205 4 Pedro Acosta KTM 1'29,133 0,278 5 Francesco Bagnaia Ducati 1'29,378 0,523 6 Joan Mir Honda 1'29,399 0,544 7 Franco Morbidelli Ducati 1'29,454 0,599 8 Fabio Quartararo Yamaha 1'29,586 0,731 9 Maverick Viñales KTM 1'29,606 0,751 10 Jack Miller Yamaha 1'29,617 0,762 11 Ai Ogura Aprilia 1'29,636 0,781 12 Raul Fernandez Aprilia 1'29,732 0,877 13 Brad Binder KTM 1'29,732 0,877 14 Luca Marini Honda 1'29,783 0,928 15 Enea Bastianini KTM 1'29,837 0,982 16 Johann Zarco Honda 1'29,882 1,027 17 Alex Rins Yamaha 1'30,062 1,207 18 Fermin Aldeguer Ducati 1'30,085 1,23 19 Miguel Oliveira Yamaha 1'30,089 1,234 20 Somkiat Chantra Honda 1'30,465 1,61 21 Lorenzo Savadori Aprilia 1'31,207 2,352

Foto: Ducati