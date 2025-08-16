MotoGP: Marc Márquez zůstává na první pozici i v sobotu dopoledne | Foto: Ducati

MotoGP: Marc Márquez zůstává na první pozici i v sobotu dopoledne

Michaela Neumannová
16. srpna 2025

Marc Márquez nenašel přemožitele ani v sobotním dopoledním tréninku. První trojku doplnili Francesco Bagnaia a Pedro Acosta.

Do prvních pěti minut závěrečného volného tréninku nesměl zasáhnout Jack Miller. Jednalo se o trest za incident ve včerejším odpoledním tréninku, kdy se z jeho stroje kouřilo a unikal z něj olej, ale jezdec přesto svůj stroj včas neodstavil. Kromě výše zmíněného trestu dostal Miller i pokutu ve výši 1000 eur.

Marc Márquez pokračuje v rychlém tempu i v sobotním dopoledním tréninku. I tentokrát zajel nejlepší čas. Druhé místo obsadil Francesco Bagnaia. První trojku doplnil Pedro Acosta, který to měl s pádem, ale naštěstí se jeho nehoda obešla bez zranění.

Čtvrtý nejlepší čas dnešního dopoledne má na svém kontě Marco Bezzecchi. První pětku uzavřel Alex Márquez, který si bude muset v závodě odpykat trest v podobě dlouhého kola, protože v Brně zavinil kolizi s Joanem Mirem.

V závěru tréninku upadl Johann Zarco. Jezdci se nejprve moc nechtělo vstávat, ale nakonec to dokázal a odešel po svých.

GP Rakouska - MotoGP, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Marc Marquez Ducati 01'28,751  
2 Francesco Bagnaia Ducati 01'29,077 0,326
3 Pedro Acosta KTM 01'29,115 0,364
4 Marco Bezzecchi Aprilia 01'29,231 0,48
5 Alex Marquez Ducati 01'29,231 0,48
6 Luca Marini Honda 01'29,264 0,513
7 Raul Fernandez Aprilia 01'29,358 0,607
8 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'29,360 0,609
9 Joan Mir Honda 01'29,443 0,692
10 Franco Morbidelli Ducati 01'29,484 0,733
11 Fabio Quartararo Yamaha 01'29,501 0,75
12 Jorge Martin Aprilia 01'29,544 0,793
13 Enea Bastianini KTM 01'29,601 0,85
14 Fermin Aldeguer Ducati 01'29,639 0,888
15 Miguel Oliveira Yamaha 01'29,706 0,955
16 Johann Zarco Honda 01'29,718 0,967
17 Maverick Viñales KTM 01'29,802 1,051
18 Brad Binder KTM 01'29,807 1,056
19 Ai Ogura Aprilia 01'29,809 1,058
20 Alex Rins Yamaha 01'29,898 1,147
21 Jack Miller Yamaha 01'30,055 1,304

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati

