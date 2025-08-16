MotoGP: Marc Márquez zůstává na první pozici i v sobotu dopoledne

Marc Márquez nenašel přemožitele ani v sobotním dopoledním tréninku. První trojku doplnili Francesco Bagnaia a Pedro Acosta.
Do prvních pěti minut závěrečného volného tréninku nesměl zasáhnout Jack Miller. Jednalo se o trest za incident ve včerejším odpoledním tréninku, kdy se z jeho stroje kouřilo a unikal z něj olej, ale jezdec přesto svůj stroj včas neodstavil. Kromě výše zmíněného trestu dostal Miller i pokutu ve výši 1000 eur.
Marc Márquez pokračuje v rychlém tempu i v sobotním dopoledním tréninku. I tentokrát zajel nejlepší čas. Druhé místo obsadil Francesco Bagnaia. První trojku doplnil Pedro Acosta, který to měl s pádem, ale naštěstí se jeho nehoda obešla bez zranění.
Čtvrtý nejlepší čas dnešního dopoledne má na svém kontě Marco Bezzecchi. První pětku uzavřel Alex Márquez, který si bude muset v závodě odpykat trest v podobě dlouhého kola, protože v Brně zavinil kolizi s Joanem Mirem.
V závěru tréninku upadl Johann Zarco. Jezdci se nejprve moc nechtělo vstávat, ale nakonec to dokázal a odešel po svých.
GP Rakouska - MotoGP, 2. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|01'28,751
|
|2
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'29,077
|0,326
|3
|Pedro Acosta
|KTM
|01'29,115
|0,364
|4
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'29,231
|0,48
|5
|Alex Marquez
|Ducati
|01'29,231
|0,48
|6
|Luca Marini
|Honda
|01'29,264
|0,513
|7
|Raul Fernandez
|Aprilia
|01'29,358
|0,607
|8
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|01'29,360
|0,609
|9
|Joan Mir
|Honda
|01'29,443
|0,692
|10
|Franco Morbidelli
|Ducati
|01'29,484
|0,733
|11
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'29,501
|0,75
|12
|Jorge Martin
|Aprilia
|01'29,544
|0,793
|13
|Enea Bastianini
|KTM
|01'29,601
|0,85
|14
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|01'29,639
|0,888
|15
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|01'29,706
|0,955
|16
|Johann Zarco
|Honda
|01'29,718
|0,967
|17
|Maverick Viñales
|KTM
|01'29,802
|1,051
|18
|Brad Binder
|KTM
|01'29,807
|1,056
|19
|Ai Ogura
|Aprilia
|01'29,809
|1,058
|20
|Alex Rins
|Yamaha
|01'29,898
|1,147
|21
|Jack Miller
|Yamaha
|01'30,055
|1,304
Zdroj: motogp.com, foto: Ducati