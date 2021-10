MotoGP: Márquez je znovu králem Austinu

Jezdci si v Austinu po celý víkend stěžovali na stav dráhy. Trať je plná hrbolů. Někteří jezdci dokonce požadovali zkrácení závodu, protože jízda na hrbolaté dráze je fyzicky namáhavější a hrozí, že v závěru budou jezdci příliš vyčerpáni. Nebylo jim však vyhověno, závod byl vypsán na dvacet kol dle původního plánu. Co se týče budoucnosti závodění v Austinu, požadují jezdci opravení asfaltu minimálně v oblasti od druhé do desáté zatáčky včetně, jinak příští rok odmítají v Austinu závodit.

Do dnešního závodu se z pole position pouštěl Francesco Bagnaia. Pro Itala to byl jeho třetí start z pole position v řadě, přičemž obě předchozí pole position proměnil ve vítězství. Vedoucí muž šampionátu – Fabio Quartararo – startoval z druhé pozice. Jako třetí vyjížděl Marc Márquez, pro nějž to byl první start z první řady od jeho loňské nehody v Jerezu. Austin patří k okruhům, kde se Márquezovi tradičně velmi dobře dařilo – kromě posledního závodu (v roce 2019) tam pokaždé zvítězil. Loni se v Austinu nejelo z důvodu pandemie.

Po startu dnešního závodu se vedení ujal právě Márquez. Na druhé místo se zařadil Quartararo a na třetí příčku Bagnaia, který o něco později klesl na čtvrté místo za Rinse. V následujícím kole pak Bagnaiu předjel i Martin. Na prvních třech místech se nic neměnilo. Na zemi skončil Nakagami. Jezdec je v pořádku.

Márquez vedl i v době, kdy do konce zbývalo sedmnáct kol. Quartararo byl druhý. Následovali Rins, Martin a Bagnaia. Rozestupy byly relativně malé. Martin bojoval s Rinsem o třetí místo. Rychlé tempo měl i Jack Miller, který byl šestý za Bagnaiou. V následujícím kole se Martin dokázal dostat na třetí místo před Rinse. Na zemi skončil Zarco. Naštěstí se to obešlo bez následků.

Patnáct kol před koncem zaútočil Martin na Quartarara, ale na druhé místo se mu nepodařilo se dostat. Miller se posunul na páté místo před Bagnaiu. Márquez si mezitím v čele vytvořil malý náskok (zhruba vteřinu). Miller následně předjel i Rinse, čímž se posunul na čtvrtou příčku.

Třináct okruhů před závěrem vedl Márquez zhruba 1,5 sekundy před Quartararem. Martin byl třetí těsně za Quartararem. Čtvrtý Miller ztrácel přibližně půl sekundy na Martina.

V následujícím kole upadl Aleix Espargaro, který o tomto víkendu padá opravdu hodně často. Naštěstí i tentokrát jezdec odešel po svých.

Márquez nadále navyšoval vedení. V polovině závodu vedl téměř o tři vteřiny. V první pětce byli dále Quartararo, Martin, Miller a Bagnaia.

Osm kol před koncem se Miller otočil za sebe a Bagnaia se posunul před něj na čtvrtou příčku. Pořadí na prvních třech místech zůstávalo beze změny, jen rozestupy byly větší. Šest okruhů před závěrem se pak před Millera dostal i Rins.

O další dvě kola později pak měl menší výlet mimo dráhu Jorge Martin, kterému se tím pádem výrazně přiblížil Bagnaia. V dalším kole se pak objevila zpráva, že Martin dostal penalizaci za zkrácení dráhy v zatáčkách číslo 4 až 5. Bagnaia se na třetí místo před Martina stačil posunout ještě před tím, než si Martin penalizaci „long lap“ odpykal.

Do posledního kola najel jako první Márquez s komfortním náskokem. Druhý byl Quartararo a třetí Bagnaia. V tomto pořadí jezdci dojeli až do cíle. Martin se po odpykání trestu propadl na páté místo za Rinse. Šestý dojel Enea Bastianini. Sedmý skončil Joan Mir, který nyní na Quartarara ztrácí 78 bodů a ve hře už je jenom 75, takže v tuto chvíli už je jisté, že Mir letos titul neobhájí už ani teoreticky. V závěru závodu tam navíc měl Mir incident s Millerem, ale k pádu nedošlo. Miller skončil osmý. Do desítky se vešli i Binder a Pol Espargaro.

Za tři týdny se MotoGP opět vrátí do Evropy, pojede se druhý závod v Misanu a teoreticky už by se mohlo stát, že poznáme nového mistra světa. Quartararo má před Bagnaiou nyní náskok přes 50 bodů, pokud tedy v Misanu dojede lépe než Bagnaia, už bude mít titul jistý.

Aktualizace: Mir byl po závodě dodatečně odsunut na osmé místo za Millera.

GP Amerik - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Marc MARQUEZ Honda 158,6 41'41,435 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 158,3 4,679 3 Francesco BAGNAIA Ducati 158,1 8,547 4 Alex RINS Suzuki 157,9 11,098 5 Jorge MARTIN Ducati 157,9 11,752 6 Enea BASTIANINI Ducati 157,8 13,269 7 Joan MIR Suzuki 157,8 13,406 8 Jack MILLER Ducati 157,7 14,722 9 Brad BINDER KTM 157,6 15,832 10 Pol ESPARGARO Honda 157,4 20,265 11 Miguel OLIVEIRA KTM 157,2 23,055 12 Alex MARQUEZ Honda 157,1 24,743 13 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 157 25,307 14 Luca MARINI Ducati 156,9 26,853 15 Valentino ROSSI Yamaha 156,9 28,055 16 Iker LECUONA KTM 156,7 30,989 17 Takaaki NAKAGAMI Honda 156,4 35,251 18 Danilo PETRUCCI KTM 156 42,239 19 Franco MORBIDELLI Yamaha 155,5 49,854 Neklasifikováni Aleix ESPARGARO Aprilia 156,8 12 kol Johann ZARCO Ducati 146,1 15 kol

Foto: Lukasz Swiderek, Václav Duška Jr.