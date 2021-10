MotoGP: Márquez se raduje z výhry v Misanu, Quartararo slaví titul

Do závodu královské kubatury dnes v Misanu startoval z první pozice Francesco Bagnaia, který do Misana přijel s tím, že jako jediný by ještě teoreticky mohl ohrozit Fabia Quartarara v boji o titul. Quartararo do dnešního závodu startoval až jako patnáctý, přičemž to byl jeho letošní nejhorší kvalifikační výsledek – poprvé v letošním roce ani nedokázal postoupit do druhé kvalifikace.

Závod ještě ani nezačal a na zemi už skončil Brad Binder. Jihoafričan upadl už při nájezdu na rošt. Od nehody odešel po svých.

Na startu chyběl Lorenzo Savadori, který měl původně startovat na divokou kartu. Včera si ovšem zlomil klíční kost, takže tím pro něj závodní víkend skončil.

Po startu do závodu, který byl vypsán na sedmadvacet kol, se první pozice ujal Bagnaia. Na druhé místo se zařadil Miller a na třetí Oliveira. Quartararo po startu z patnáctého místa ještě o dvě pozice klesl, ale pak se začal prodírat vpřed – na začátku druhého kola byl třináctý. Marc Márquez se posunul na třetí místo před Oliveiru a začal si brousit zuby na Millera. Mir dostal penalizaci za ulitý start – konkrétně se mělo jednat o dvojitý long lap, ale následně havaroval spolu s Petruccim, takže si trest neodpykal. Oba jezdci jsou naštěstí v pořádku.

Bagnaia vedl i čtyřiadvacet kol před koncem, ale Miller a Márquez byli těsně za ním. Čtvrtý Pol Espargaro už ztrácel více než vteřinu.

Miller ovšem brzy z boje vypadl – skončil na zemi. Naštěstí ale odešel po svých. V bitvě o první místo tedy za Bagnaiou zůstal pouze Márquez. Další jezdci v tuto chvíli nebyli v těsném kontaktu. Quartararo byl v době, kdy do konce zbývalo dvaadvacet kol, na jedenácté pozici.

Dvacet kol před koncem byli v první pětce Bagnaia, M. Márquez, P. Espargaro, Oliveira a Morbidelli. Luca Marini, který dnes poprvé v MotoGP vyrážel z první řady, byl v tuto chvíli sedmý. Quartararo byl desátý těsně za Rinsem a Martinem.

Osmnáct okruhů před cílem upadl Nakagami, ale následně se zase připojil do závodu. O něco později pak skončil na zemi také Iker Lecuona, který tím pádem nevyužil svůj nejlepší kvalifikační výsledek v MotoGP. A pádům bohužel nebyl konec. Patnáct kol před koncem upadl i Jorge Martin a příliš se mu po nehodě nechtělo vstávat, ale nakonec odešel po svých. Na prvních třech místech se drželi Bagnaia, M. Márquez a P. Espargaro. Quartararo bojoval na devátém místě, přičemž před sebou měl v těsném kontaktu čtyři jezdce a nedaleko za ním byl jeho krajan Zarco, který se skupině přibližoval. V dalším průběhu závodu se pak Quartararo dostal před Morbidelliho a Mariniho na sedmé místo.

Deset okruhů před závěrem stále vedl Bagnaia, přičemž Márquez zůstával těsně za jeho zády. Pol Espargaro na třetí pozici dále ztrácel. První pětku doplňovali Oliveira a Aleix Espargaro. Quartararo už byl šestý, nicméně ani to nebyla situace, která by Quartararovi stačila na zajištění titulu už dnes. V dalším kole se pak Quartararo posunul před Aleixe na pátou pozici, ale čtvrtý Oliveira byl poměrně dost daleko vpředu – zhruba osm vteřin.

Pět kol před šachovnicí si Bagnaia stále hlídal první pozici. Márquez zůstával druhý, ale pomalu už přestával stíhat Bagnaiovo tempo. Třetí Pol Espargaro také ztrácel čím dál více času na jezdce před sebou.

Pak ovšem Bagnaia z první pozice upadl a Quartararo je tím pádem už jistým šampionem bez ohledu na to, na jaké pozici nakonec dojede.

O něco později pak upadl i Oliveira, takže Quartararo se posunul na třetí místo.

Pro výhru si dnes v Misanu nakonec dojel Marc Márquez, který se vrací do formy – je to jeho druhé vítězství v řadě – vyhrál už před třemi týdny v Austinu. Na druhé pozici dokončil Pol Espargaro. Před Quartarara se v posledním kole nakonec dostal Bastianini, který tak vystoupil na poslední stupínek podia. Quartararo svůj titul nakonec slaví ze čtvrté pozice. První pětku uzavřel Zarco.

Další závod se jede za dva týdny v Algarve.

GP Emilia-Romagna - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Marc MARQUEZ Honda 163,4 41'52,830 2 Pol ESPARGARO Honda 163,1 4,859 3 Enea BASTIANINI Ducati 162,6 12,013 4 Fabio QUARTARARO Yamaha 162,6 12,775 5 Johann ZARCO Ducati 162,4 16,458 6 Alex RINS Suzuki 162,3 17,669 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 162,2 18,468 8 Maverick VINALES Aprilia 162,2 18,607 9 Luca MARINI Ducati 161,8 25,417 10 Valentino ROSSI Yamaha 161,6 27,735 11 Brad BINDER KTM 161,6 27,879 12 Michele PIRRO Ducati 161,6 28,137 13 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 160,8 41,413 14 Franco MORBIDELLI Yamaha 160,7 42,83 15 Takaaki NAKAGAMI Honda 158,2 +1'22,462 Neklasifikováni Francesco BAGNAIA Ducati 163,9 5 kol Miguel OLIVEIRA KTM 163 5 kol Jorge MARTIN Ducati 161,6 15 kol Iker LECUONA KTM 160,6 17 kol Alex MARQUEZ Honda 160,8 18 kol Jack MILLER Ducati 160,5 24 kol Danilo PETRUCCI KTM 154 25 kol Joan MIR Suzuki 153,9 25 kol

Foto: Václav Duška Jr.