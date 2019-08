MotoGP: Márquez udržel první místo i v sobotu dopoledne

Marc Márquez zahájil sobotu nejlepším časem. Maverick Viňales obsadil druhou pozici, přičemž na Márqueze ztratil 0,340 s. Pouhé dvě tisíciny pak na Viňalese ztratil Andrea Dovizioso na třetí pozici. A naprosto totožný čas jako Dovi zajel jeho týmový kolega Danilo Petrucci na čtvrté pozici. První pětku uzavírá nováček Fabio Quartararo, který na nejrychlejšího Márqueze ztrácí 0,386 s.

Šestý čas zaznamenal Valentino Rossi, který byl včera mimo postupovou desítku, dnes se však do ní dokázal posunout. Jack Miller na sedmé pozici je posledním, kdo se vešel do půl vteřiny ztráty na nejrychlejšího. Takaaki Nakagami se zařadil na osmou pozici. Do desítky se dále vešli i Alex Rins a Pol Espargaro.

Český jezdec Karel Abraham obsadil ve třetím tréninku devatenácté místo a devatenáctý je i v kombinovaném pořadí. Pouze Stefan Bradl se dnes nedokázal zlepšit. Jinak všichni jezdci zajeli svůj nejlepší čas až dnes.

Márquez, Viňales, Dovi, Petrucci, Quartararo, Rossi, Miller, Nakagami, Rins a Pol Espargaro postupují do druhé části kvalifikace.

GP Rakouska - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Marc MARQUEZ Honda 313,9 1'23,251 2 Maverick VINALES Yamaha 306,8 1'23,591 0,34 3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 316,7 1'23,593 0,342 4 Danilo PETRUCCI Ducati 310,3 1'23,593 0,342 5 Fabio QUARTARARO Yamaha 302,5 1'23,637 0,386 6 Valentino ROSSI Yamaha 305 1'23,702 0,451 7 Jack MILLER Ducati 313 1'23,749 0,498 8 Takaaki NAKAGAMI Honda 304,2 1'23,764 0,513 9 Alex RINS Suzuki 307,6 1'23,974 0,723 10 Pol ESPARGARO KTM 307,6 1'24,016 0,765 11 Cal CRUTCHLOW Honda 312,1 1'24,068 0,817 12 Miguel OLIVEIRA KTM 305,9 1'24,095 0,844 13 Franco MORBIDELLI Yamaha 302,5 1'24,166 0,915 14 Johann ZARCO KTM 308,5 1'24,333 1,082 15 Francesco BAGNAIA Ducati 311,2 1'24,472 1,221 16 Tito RABAT Ducati 308,5 1'24,480 1,229 17 Aleix ESPARGARO Aprilia 308,5 1'24,616 1,365 18 Andrea IANNONE Aprilia 303,3 1'24,658 1,407 19 Karel ABRAHAM Ducati 309,4 1'24,740 1,489 20 Stefan BRADL Honda 310,3 1'24,770 1,519 21 Hafizh SYAHRIN KTM 305 1'24,775 1,524

