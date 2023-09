MotoGP: Martin pokračuje na vítězné vlně - vyhrál indický sprint

Aktualizace: Luca Marini dostal za zavinění kolize v dnešním sprintu trest v podobě dlouhého kola. Trest si odpyká v příštím závodě, jehož se zúčastní. Zítra to ovšem nebude, protože si Ital při pádu zlomil klíční kost, takže do Velké ceny Indie nenastoupí.

Dnešní odpolední program byl ovlivněn deštěm, který na okruh dorazil těsně před druhou kvalifikací nejslabší kubatury. Vzhledem k tomu, že okruh v Indii je pro jezdce nový a že po konci kvalifikací Moto2 nebyla dráha ještě zcela suchá, absolvovali jezdci MotoGP navíc jeden patnáctiminutový trénink, aby si před startem sprintu mohli vyzkoušet jízdu na ne zcela suché dráze. Na prvních třech místech tohoto speciálního tréninku se umístili Jorge Martin, Johann Zarco a Francesco Bagnaia. Martinův nejlepší čas ve speciálním tréninku měl hodnotu 1:49,017. Pro porovnání – Bezzecchi zajel v kvalifikaci na suché dráze čas 1:43,947.

Do indického sprintového závodu nenastoupil Alex Márquez, který se zranil v dnešní kvalifikaci. Podrobnější vyšetření v nemocnici ukázalo, že má tři zlomená žebra. Jezdec dle svých slov určitě vynechá i závod v Japonsku, ale v Indonésii už by zase rád závodil.

Kromě právě zmíněného Alexe Márqueze nestartovali ani Bastianini a Rins. Místo Bastianiniho jede Pirro a Rinse nahrazuje Bradl.

Po startu sprintu, který byl vypsán na jedenáct kol, se do čela dostal Martin. Na druhé místo se zařadil Bagnaia a na třetí Mir. Hned v první zatáčce upadli Marini, Bradl a Pol Espargaro. Do potíží se dostali i Bezzecchi (Marini jej trefil do zadního kola) a Augusto Fernandez. Na dráze po nehodě zůstalo několik úlomků, ale jezdci se jim dokázali vyhnout.

Martin pokračoval na první pozici i ve třetím kole. Bagnaia držel druhé místo. Před Mira se dostal jeho kolega Marc Márquez. Výrazný posun vpřed zaznamenal Brad Binder, pro nějž to není nijak neobvyklé. Jihoafričan tradičně mívá velmi dobré starty. Ve třetím kole dnešního sprintu už jezdil na pátém místě. (Startova třináctý.) Následně si ještě polepšil, když Joan Mir nejprve klesl o několik pozic a poté upadl. Do první pětky se tím pádem posunul Quartararo.

Šest kol před koncem pokračoval na první příčce Martin. Druhý byl Bagnaia a třetí Márquez. Na zemi skončil Zarco. Vypadalo to spíš na lehčí pád, jezdec se hned zvedl. Bezzecchi se poté, co jej v úvodu závodu Marini trefil do zadního kola, posouval vpřed. Nyní už byl sedmý.

Čtyři kola před závěrem vedl Martin o více než dvě vteřiny před Bagnaiou. Zhruba 1,4 sekundy za Bagnaiou byl Marc Márquez. Těsně za Márquezem jezdili Binder a Quartararo. Šestý byl Miller a Bezzecchi jezdil sedmý a pomalu si brousil zuby na Millera. Na zemi skončil Aleix Espargaro. Jezdec je v pořádku.

Bezzecchi měl hodně rychlé tempo. Dostal se před Millera a hned se začal přibližovat Quartararovi, jenž naopak přestal stíhat tempo Márqueze a Bindera. V předposledním kole už Bezzecchi Quartararovi vyloženě dýchal na záda.

Do posledního kola najel jako první Martin se zhruba dvouvteřinovým náskokem na Bagnaiu. Přibližně vteřinu za Bagnaiou byl Márquez. Binder zůstával na čtvrté pozici. Bezzecchi předjel Quartarara a posunul se tím pádem do první pětky.

Jorge Martin si dojel pro další vítězství. Druhé místo obsadil Francesco Bagnaia. Na podium se podíval i Marc Márquez. Binder se musel smířit se čtvrtým místem. První pětku uzavřel Bezzecchi. Martinovi se díky dnešní výhře opět podařilo snížit Bagnaiův náskok v čele šampionátu. Nyní Bagnaia vede o 33 bodů před Martinem.

GP Indie - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 19'18,8360 2 Francesco Bagnaia Ducati 1,389 3 Marc Marquez Honda 2,405 4 Brad Binder KTM 2,904 5 Marco Bezzecchi Ducati 3,266 6 Fabio Quartararo Yamaha 4,327 7 Jack Miller KTM 7,172 8 Maverick Viñales Aprilia 8,798 9 Raul Fernandez Aprilia 10,53 10 Fabio Di Giannantonio Ducati 10,826 11 Augusto Fernandez KTM 11,456 12 Miguel Oliveira Aprilia 15,415 13 Takaaki Nakagami Honda 17,437 14 Michele Pirro Ducati 23,714 15 Franco Morbidelli Yamaha 36,468 Neklasifikováni Aleix Espargaro Aprilia Johann Zarco Ducati Joan Mir Honda Luca Marini Ducati Stefan Bradl Honda Pol Espargaro KTM

