MotoGP: Martin přerušil Bagnaiovu sérii a raduje se z pole position

Nováček Jorge Martin se do posledního závodu letošního roku, který se jede zítra ve Valencii, vydá z pole position. Mladý Španěl se dnes odpoledne jako jediný dostal pod hranici 1:30 na kolo. Druhý Francesco Bagnaia zajel čas přesně 1:30,000. Vzhledem k tomu, že Bagnaia dnes skončil „až“ druhý, skončila jeho vítězná kvalifikační série – Ital startoval z pole position v pěti předchozích závodech. A navíc to dnes měl Bagnaia s pádem. Bagnaiův týmový kolega Jack Miller sice také v kvalifikaci upadl, ale jeho čas nakonec stačil na třetí místo. V první řadě tedy zítra budou stát pouze jezdci na strojích značky Ducati.

Čtvrté místo na startu si zajistil loňský šampion Joan Mir na Suzuki. Jeho týmový kolega Alex Rins, který musel projít první kvalifikací, nakonec vybojoval šesté místo na startu. Mezi jezdce Suzuki se vklínil Johann Zarco na Ducati týmu Pramac.

Ze sedmého místa se zítra do závodu vydá Brad Binder. Fabio Quartararo odstartuje z osmé pozice – ve Valencii se mu o tomto víkendu kromě čtvrtého tréninku zatím příliš nedaří. Po boku nového šampiona bude zítra na roštu stát Takaaki Nakagami.

Valentino Rossi se do svého posledního závodu v kariéře jezdce MotoGP vydá z desáté pozice. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Franco Morbidelli a Aleix Espargaro.

Do kvalifikace nenastoupil Pol Espargaro a není ani jisté, jestli nastoupí do závodu. Mladší z bratrů Espargarových měl dopoledne těžký pád. Po nehodě musel kvůli bolestem v oblasti žeber a pravé ruky do nemocnice. Zlomeného nakonec nic nemá, ale kvůli bolestem je možné, že nebude moci závodit. Je tedy možné, že tým Repsol Honda nebude mít zítra na startu ani jednoho jezdce. Marc Márquez je totiž mimo hru kvůli potížím s okem a tentokrát jej na rozdíl od Algarve nenahrazuje Bradl.

Poslední závod letošního roku se pojede v neděli ve 14:00.

GP Valencie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Jorge MARTIN Ducati 328,9 1'29,936 2 Francesco BAGNAIA Ducati 325,8 1'30,000 0,064 3 Jack MILLER Ducati 328,9 1'30,325 0,389 4 Joan MIR Suzuki 325,8 1'30,395 0,459 5 Johann ZARCO Ducati 328,9 1'30,418 0,482 6 Alex RINS Suzuki 322,8 1'30,475 0,539 7 Brad BINDER KTM 324,3 1'30,509 0,573 8 Fabio QUARTARARO Yamaha 321,3 1'30,620 0,684 9 Takaaki NAKAGAMI Honda 322,8 1'30,644 0,708 10 Valentino ROSSI Yamaha 324,3 1'30,746 0,81 11 Franco MORBIDELLI Yamaha 319,8 1'30,781 0,845 12 Aleix ESPARGARO Aprilia 324,3 1'31,024 1,088

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Jorge MARTIN Ducati 2 Francesco BAGNAIA Ducati 3 Jack MILLER Ducati 4 Joan MIR Suzuki 5 Johann ZARCO Ducati 6 Alex RINS Suzuki 7 Brad BINDER KTM 8 Fabio QUARTARARO Yamaha 9 Takaaki NAKAGAMI Honda 10 Valentino ROSSI Yamaha 11 Franco MORBIDELLI Yamaha 12 Aleix ESPARGARO Aprilia 13 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 14 Maverick VINALES Aprilia 15 Iker LECUONA KTM 16 Danilo PETRUCCI KTM 17 Luca MARINI Ducati 18 Enea BASTIANINI Ducati 19 Alex MARQUEZ Honda 20 Miguel OLIVEIRA KTM 21 Pol ESPARGARO Honda

Foto: Václav Duška Jr.