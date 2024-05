MotoGP: Martin se díky rekordnímu času raduje z první pozice v rozhodujícím tréninku

Vedoucí muž šampionátu – Jorge Martin – ovládl oba páteční tréninky. V tom druhém, v němž se rozhoduje o přímém postupu do druhé kvalifikace, se Martinovi dokonce podařilo překonat dosavadní rekord okruhu, který dosud držel Bagnaia. Jorge Martin dnes své nejlepší kolo objel za 1:30,388. Na druhé místo se zařadil již zmíněný Francesco Bagnaia. První trojku zkompletoval nováček Pedro Acosta.

Čtvrtou příčku obsadil Maverick Viňales. Do první pětky se dostal i Fabio di Giannantonio. Ze šestého místa si přímý postup do druhé kvalifikace zajistil Jack Miller. Dále postupují také Espargaro, Morbidelli, Bezzecchi a domácí Quartararo.

Marc Márquez v tréninku upadl. O něco později se zase vrátil na trať, ale nepodařilo se mu zajet čas, který by mu zajistil přímý postup do druhé kvalifikace. V úplném konci měl sice rozjeté rychlé kolo – v prvním sektoru byl dokonce nejrychlejší ze všech, ale pak chyboval, takže nakonec obsadil až třinácté místo. Mimo postupovou pozici skončil například i Marcův bratr Alex a také Enea Bastianini. Tentokrát tedy budou muset do první kvalifikace hned tři jezdci Ducati.

Brad Binder upadl dnes dopoledne a další dva pády ještě přidal odpoledne. Na zemi skončil i Enea Bastianini.

GP Francie - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 01'30,388 2 Francesco Bagnaia Ducati 01'30,533 0,145 3 Pedro Acosta KTM 01'30,575 0,187 4 Maverick Viñales Aprilia 01'30,657 0,269 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'30,683 0,295 6 Jack Miller KTM 01'30,699 0,311 7 Aleix Espargaro Aprilia 01'30,714 0,326 8 Franco Morbidelli Ducati 01'30,763 0,375 9 Marco Bezzecchi Ducati 01'30,785 0,397 10 Fabio Quartararo Yamaha 01'30,788 0,4 11 Enea Bastianini Ducati 01'30,798 0,41 12 Raul Fernandez Aprilia 01'30,839 0,451 13 Marc Marquez Ducati 01'31,067 0,679 14 Alex Rins Yamaha 01'31,206 0,818 15 Miguel Oliveira Aprilia 01'31,219 0,831 16 Augusto Fernandez KTM 01'31,243 0,855 17 Brad Binder KTM 01'31,364 0,976 18 Joan Mir Honda 01'31,521 1,133 19 Alex Marquez Ducati 01'31,530 1,142 20 Johann Zarco Honda 01'31,574 1,186 21 Luca Marini Honda 01'31,860 1,472 22 Takaaki Nakagami Honda 01'32,131 1,743

