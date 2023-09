MotoGP: Martin si díky rekordnímu času vyjel pole position v Misanu

Marco Bezzecchi, jenž byl autorem včerejšího rekordního času, si svůj rekord dlouho neužil, protože už dnes jej překonal Jorge Martin (a to o více než čtyři desetiny). Do závodu se tedy z prvního místa vydá Jorge Martin. Marco Bezzecchi má sice bolavou ruku, ale ani to mu nezabránilo v zisku druhé startovní pozice. Francesco Bagnaia měl před necelým týdnem hrůzostrašný pád. Noha, kterou mu Binder přejel, sice Itala bolí, ale navzdory bolesti si zajistil třetí místo na roštu.

Druhou řadu otevře Maverick Viňales. Dani Pedrosa startující na divokou kartu se na roštu zařadí na pátou pozici. Spolu s Viňalesem a Pedrosou vyrazí z druhé řady také jejich krajan Aleix Espargaro, jenž dnes musel projít první kvalifikací.

Třetí řadu utvoří Brad Binder, Luca Marini a Marc Márquez. Ze čtvrté řady pojedou Miguel Oliveira, Alex Márquez a Raul Fernandez.

Těsně mimo postup do druhé kvalifikace dnes skončil Fabio Quartararo. Bývalý šampion tedy do závodu odstartuje jako třináctý.

Takumi Takahashi, který měl nahradit zraněného Rinse, nakonec nepojede, protože se mu nepodařilo splnit nutný kvalifikační limit. V předchozích závodech Rinse nahrazoval Lecuona, nicméně ten nyní nemůže, protože má své povinnosti v šampionátu WorldSBK.

GP San Marina - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 1'30,390 2 Marco Bezzecchi Ducati 1'30,787 0,397 3 Francesco Bagnaia Ducati 1'30,826 0,436 4 Maverick Viñales Aprilia 1'30,916 0,526 5 Dani Pedrosa KTM 1'31,023 0,633 6 Aleix Espargaro Aprilia 1'31,082 0,692 7 Brad Binder KTM 1'31,103 0,713 8 Luca Marini Ducati 1'31,210 0,82 9 Marc Marquez Honda 1'31,223 0,833 10 Miguel Oliveira Aprilia 1'31,277 0,887 11 Alex Marquez Ducati 1'31,278 0,888 12 Raul Fernandez Aprilia 1'31,341 0,951

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Jorge Martin Ducati 2 Marco Bezzecchi Ducati 3 Francesco Bagnaia Ducati 4 Maverick Viñales Aprilia 5 Dani Pedrosa KTM 6 Aleix Espargaro Aprilia 7 Brad Binder KTM 8 Luca Marini Ducati 9 Marc Marquez Honda 10 Miguel Oliveira Aprilia 11 Alex Marquez Ducati 12 Raul Fernandez Aprilia 13 Fabio Quartararo Yamaha 14 Michele Pirro Ducati 15 Stefan Bradl Honda 16 Johann Zarco Ducati 17 Augusto Fernandez KTM 18 Jack Miller KTM 19 Franco Morbidelli Yamaha 20 Takaaki Nakagami Honda 21 Fabio Di Giannantonio Ducati 22 Joan Mir Honda 23 Pol Espargaro KTM

Foto: Pramac Racing