MotoGP: Martin si navzdory pádu vyjel pole position v Le Mans

Jorge Martin dnes jako první jezdec MotoGP na okruhu v Le Mans prolomil hranici 1:30 na kolo. V závěru kvalifikace sice Martin upadl, ale je v pořádku a může se radovat ze zisku pole position. Druhý Francesco Bagnaia také v závěru skončil na zemi. Po nehodě pak Ital doběhl ke svému stroji s hasicím přístrojem a snažil se tam něco hasit. Kromě dvou výše zmíněných upadli i Miller a Aleix Espargaro. Žluté vlajky tedy opět zkomplikovaly jezdcům závěr kvalifikace. První řadu doplní Maverick Viñales.

Fabio di Giannantonio odstartuje jako čtvrtý. Spolu s ním z druhé řady vyrazí i jeho týmový kolega Marco Bezzecchi a pak také Aleix Espargaro na Aprilii. Bezzecchi byl jedním z mála, kdo v závěru dostal možnost se zlepšit. Na to ovšem doplatil nováček Acosta, kterého Bezzecchi tím pádem odsunul do třetí řady.

Domácí Fabio Quartararo se kvalifikoval na osmé místo, nicméně v jednu chvíli jel velmi pomalu v ideální stopě a zbrzdil tam soupeře, takže nelze vyloučit, že by mohl být penalizován. Devátý nejlepší čas dnešní kvalifikace zajel Franco Morbidelli. Za ním se umístili Bastianini, Miller a Oliveira.

Marc Marquez se do závodu vydá z třináctého místa. Bývalý šampion nedokázal postoupit z první kvalifikace, navíc tam měl jeden hodně horký moment, když se jej jeho stroj pokusil vykopnout, ale jezdec situaci naštěstí zachránil. Mimo postup dále skončili například i Alex Márquez a Brad Binder, přičemž posledně zmíněný bude uzavírat rošt.

Dnešní odpolední sprint by se měl jet za suchých podmínek, nicméně pro zítřek předpověď počasí počítá s ochlazením a deštěm, který by mohl dorazit v odpoledních hodinách, což by mohlo značně ovlivnit hlavní závod.

GP Francie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 01'29,919 2 Francesco Bagnaia Ducati 01'30,111 0,192 3 Maverick Viñales Aprilia 01'30,313 0,394 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'30,436 0,517 5 Marco Bezzecchi Ducati 01'30,553 0,634 6 Aleix Espargaro Aprilia 01'30,572 0,653 7 Pedro Acosta KTM 01'30,650 0,731 8 Fabio Quartararo Yamaha 01'30,686 0,767 9 Franco Morbidelli Ducati 01'30,782 0,863 10 Enea Bastianini Ducati 01'30,786 0,867 11 Jack Miller KTM 01'31,007 1,088 12 Miguel Oliveira Aprilia 01'31,075 1,156

Foto: Pramac Racing