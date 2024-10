MotoGP: Martin si po startu z pole position dojel pro výhru v australském sprintu

Aktualizace 1: Acosta, Viňales a Bezzecchi museli po svých nehodách na prohlídku do zdravotního střediska na okruhu. Viňales je v pořádku. Acosta bude muset zítra na další kontrolu. Bezzecchi nemá nic zlomeného, ale ještě jede do nemocnice na podrobnější vyšetření.

Aktualizace 2: Di Giannantonio dostal penalizaci 8 sekund kvůli nesprávnému tlaku v pneumatikách.

Australský sprint byl vypsán na třináct kol. Jako první do něj startoval Jorge Martin. Spolu s ním z první řady vyráželi i jeho krajané Marc Márquez a Maverick Viñales. Během celého závodního víkendu jezdce trápí počasí. Před startem sprintu bylo chladno, větrno a zataženo, ale nakonec se nerozpršelo.

Po startu se vedení ujal Martin. Na druhé místo se zařadil Bezzecchi a na třetí Viňales. Marc Márquez v úvodu chyboval a propadl se na osmé místo. Krátce po Márquezovi udělal chybu i Viňales, čehož využil Bagnaia k tomu, aby se dostal na třetí pozici.

Martin pokračoval na první pozici i ve třetím kole závodu, musel si ale dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože už měl na svém kole varování. Druhé místo držel Bezzecchi. Třetí Bagnaia byl těsně za ním. O kolo později si ale Bezzecchi a Bagnaia prohodili pozice. Márquez se po chybě v úvodu posouval vpřed. Nyní už byl čtvrtý.

Devět kol před koncem skončil na zemi Johann Zarco. Krátce po něm upadl i Alex Márquez. Oba naštěstí odešli po svých. Na pořadí na předních pozicích ale neměly tyto nehody vliv. Marc Márquez se mezitím posunul před Bezzecchiho na třetí pozici.

Šest okruhů před šachovnicí upadl domácí Jack Miller. Na čele pokračoval Martin. V tuto chvíli už měl Martin náskok přes tři sekundy. Bagnaia během krátké chvíle klesl z druhého místa na čtvrté. Předjel jej Marc Márquez a následně i Bastianini. Binder, který se v úvodu posunul na čtvrté místo, postupně klesal. Nyní byl až devátý.

Tři kola před závěrem skončil na zemi Acosta. Jezdec naštěstí odešel po svých. O něco málo později došlo k hodně ošklivé nehodě mezi Viňalesem a Bezzecchim. Jezdci spolu bojovali o páté místo a předjížděli se. Na cílové rovince se Viňales dostal před Bezzecchiho a v nájezdu do první zatáčky pak Bezzecchi vrazil do zadní části Viňalesova motocyklu. Oba jezdci skončili na zemi. Viňales ihned vstal a evidentně byl docela rozzloben. Bezzecchi chvíli zůstal nehybně ležet na zemi, ale brzy se rozhýbal a nakonec byl odvezen na skútru do zdravotního střediska. Snad by tedy i on měl být v pořádku. Incident je vyšetřován. Krátce po Viňalesovi s Bezzecchim upadl i Brad Binder. Jihoafričan odešel po svých.

Martin si nikým neohrožován dojel pro výhru. Marc Márquez skončil druhý. Na podium se podíval i Bastianini. Bagnaia dorazil do cíle jako čtvrtý. Martin tedy navýšil vedení v šampionátu na šestnáct bodů. Jako pátý dnes sice cílem projel di Giannantonio, nicméně je vyšetřován kvůli tlaku v pneumatikách. Možná dostane penalizaci.

GP Austrálie - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 19'13,301 2 Marc Marquez Ducati 1,52 3 Enea Bastianini Ducati 4,368 4 Francesco Bagnaia Ducati 6,879 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 7,905 6 Franco Morbidelli Ducati 9,623 7 Raul Fernandez Aprilia 15,249 8 Aleix Espargaro Aprilia 19,28 9 Augusto Fernandez KTM 21,126 10 Luca Marini Honda 21,194 11 Fabio Quartararo Yamaha 21,379 12 Alex Rins Yamaha 21,483 13 Joan Mir Honda 23,528 14 Takaaki Nakagami Honda 34,055 15 Lorenzo Savadori Aprilia 38,324 Neklasifikováni Brad Binder KTM 16'24,411 Maverick Viñales Aprilia 16'22,659 Marco Bezzecchi Ducati 16'22,616 Pedro Acosta KTM 15'00,676 Jack Miller KTM 10'29,771 Alex Marquez Ducati 07'33,697 Johann Zarco Honda 06'06,719

