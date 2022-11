MotoGP: Martin si připsal další pole position

Už potřetí v řadě to bude právě Jorge Martin, kdo se bude vydávat do závodu z pole position. Včetně dvou pole position z první poloviny sezóny to bude Martinův pátý start z prvního místa v letošním roce. Marc Márquez se kvalifikoval na druhé místo. Jako třetí se do závodu pustí Jack Miller, pro nějž to bude jeho poslední závod s Ducati. V závěru kvalifikace Miller upadl, ale je v pořádku.

Fabio Quartararo se zítra pokusí o obhajobu titulu. Startovat bude ze čtvrté pozice, přičemž bude nutně muset vyhrát a zároveň doufat, že Bagnaia dojede až patnáctý nebo hůře. Spolu s Quartararem budou zítra ve druhé řadě stát Alex Rins a Maverick Viňales.

Na sedmé místo se kvalifikoval Brad Binder. Francesco Bagnaia vystartuje jako osmý, přičemž na zisk titulu mu budou stačit dva body nebo to, aby nevyhrál Quartararo. Třetí řadu uzavírá Johann Zarco, který to měl dnes v kvalifikaci s pádem.

Aleix Espargaro a Enea Bastianini se zítra utkají o třetí místo v celkovém pořadí šampionátu. Rozdíl mezi nimi je pouhý jeden bod. Espargaro startuje jako desátý a Bastianini vyrazí ze třináctého místa.

Marco Bezzecchi dostal oficiální varování a pokutu ve výši 1000 eur kvůli agresivnímu chování, kterého se po své nehodě dnes dopoledne dopustil vůči traťovému komisaři.

Trest v podobě poklesu o tři místa na roštu dostal Takaaki Nakagami. Jezdec se totiž během tréninku pohyboval příliš pomalu v blízkosti závodní stopy.

Rozhodující závod letošní sezóny odstartuje zítra ve 14:00.

GP Valencie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 89JorgeMartin Ducati 328,9 01'29,6210 0 2 93MarcMarquez Honda 325,8 01'29,8260 0,205 3 43JackMiller Ducati 328,9 01'29,8340 0,213 4 20FabioQuartararo Yamaha 324,3 01'29,9000 0,279 5 42AlexRins Suzuki 328,9 01'29,9400 0,319 6 12MaverickViñales Aprilia 325,8 01'29,9550 0,334 7 33BradBinder KTM 327,4 01'30,0390 0,418 8 63FrancescoBagnaia Ducati 330,5 01'30,0490 0,428 9 5JohannZarco Ducati 325,8 01'30,1020 0,481 10 41AleixEspargaro Aprilia 325,8 01'30,1240 0,503 11 10LucaMarini Ducati 327,4 01'30,1430 0,522 12 36JoanMir Suzuki 325,8 01'30,2410 0,62

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 89JorgeMartin Ducati 2 93MarcMarquez Honda 3 43JackMiller Ducati 4 20FabioQuartararo Yamaha 5 42AlexRins Suzuki 6 12MaverickViñales Aprilia 7 33BradBinder KTM 8 63FrancescoBagnaia Ducati 9 5JohannZarco Ducati 10 41AleixEspargaro Aprilia 11 10LucaMarini Ducati 12 36JoanMir Suzuki 13 23EneaBastianini Ducati 14 88MiguelOliveira KTM 15 73AlexMarquez Honda 16 21FrancoMorbidelli Yamaha 17 35CalCrutchlow Yamaha 18 72MarcoBezzecchi Ducati 19 49FabioDi Giannantonio Ducati 20 87RemyGardner KTM 21 30TakaakiNakagami Honda 22 44PolEspargaro Honda 23 25RaulFernandez KTM 24 40DarrynBinder Yamaha

Foto: Václav Duška Jr.