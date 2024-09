MotoGP: Martin si s novým rekordním časem zajistil pole position

Jorge Martin zajel v úvodu kvalifikace kolo za 1:29,088 a stal se tak novým držitelem rekordu. V závěru kvalifikace už sice Martin svůj čas nevylepšil, přesto mu stačil na zisk pole position. Marco Bezzecchi těsně před koncem upadl, ale hned se rozjel a to dokonce takovým tempem, že si zajistil druhé místo na startovním roštu. Jako třetí se do závodu v Indonésii pustí nováček Pedro Acosta.

Do druhé řady se kvalifikovali oba jezdci tovární Ducati. Ze čtvrté pozice odstartuje Bagnaia. Jako pátý vyrazí Bastianini, který to měl v úvodu s pádem, ale je v pořádku. Fabio Quartararo se kvalifikoval na šesté místo, což je jeho letošní nejlepší kvalifikační výsledek. V závěru kvalifikace měl sice Quartararo ještě rozjeté rychlé kolo, díky němuž by se mohl ještě vylepšit, ale zajel do boxů. Pak ještě z boxů vyjel, ale daleko se nedostal. O chvíli později si sám dotlačil stroj do boxů.

Johann Zarco, jemuž se podařilo postoupit z první kvalifikace, nakonec odstartuje jako sedmý. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Italové di Giannantonio a Morbidelli.

Z desátého místa vystartuje Viňales a z jedenáctého Raul Fernandez. Spokojený po dnešní kvalifikaci jistě nebude Marc Márquez. Španěl totiž hned v úvodu upadl, o něco později se vrátil na dráhu, ale upadl znovu. Pak se sice ještě snažil svůj motocykl rozchodit, ale při těchto snahách mu stroj spadl na zem, nakonec musel snahy o rozjezd vzdát a zůstal tak bez měřeného času. Do závodu vyrazí jako dvanáctý.

Šťastný není ani Brad Binder, jemuž se nepodařilo postoupit z první kvalifikace. Jihoafričana zastavil problém se zadní brzdou. Na startu mu bude patřit devatenácté místo.

GP Indonésie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 01'29,088 2 Marco Bezzecchi Ducati 01'29,623 0,535 3 Pedro Acosta KTM 01'29,671 0,583 4 Francesco Bagnaia Ducati 01'29,745 0,657 5 Enea Bastianini Ducati 01'29,792 0,704 6 Fabio Quartararo Yamaha 01'29,848 0,76 7 Johann Zarco Honda 01'29,942 0,854 8 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'29,963 0,875 9 Franco Morbidelli Ducati 01'30,107 1,019 10 Maverick Viñales Aprilia 01'30,418 1,33 11 Raul Fernandez Aprilia 01'30,524 1,436 12 Marc Marquez Ducati 0

Foto: Pramac Racing