MotoGP: Martin vítězí v japonském sprintu a opět snižuje Bagnaiův náskok

Do japonského sprintového závodu, který byl vypsán na 12 kol, vyrážel z první pozice Jorge Martin. Spolu s ním startovali z první řady také Bagnaia a Miller.

Po startu se vedení ujal Martin. Na druhé místo se zařadil Miller a na třetí Binder. Bagnaia v prvním kole klesl na čtvrté místo. První pětku uzavíral Marc Márquez. Bezzecchi byl šestý. Ještě před koncem prvního kola se Binder posunul na druhé místo před svého kolegu Millera.

Deset kol před koncem pokračoval na první pozici Martin. Druhý byl Binder. Následoval Miller. Čtvrtý zůstával Bagnaia, ale na záda mu dýchal Marc Márquez. Na šestém místě jezdil Zarco. Bezzecchi klesl na sedmé místo. Kromě výše zmíněných byli v elitní desítce ještě také Aleix Espargaro, Fabio di Giannantonio a Maverick Viňales.

Martin s Binderem postupem času ujížděli Millerovi. Bagnaia se naopak dostal do tempa, ujel Márquezovi a posunul se těsně za Millerova záda.

Šest okruhů před šachovnicí pokračoval na první pozici Martin. Druhý Binder za ním zaostával zhruba o půl sekundy. Millerovi se dařilo držet Bagnaiu za sebou. Márquez zůstával na páté pozici, ale těsně za sebou měl Zarca a Bezzecchiho. Crutchlow startující na divokou kartu dostal penalizaci za překračování limitů dráhy, nicméně na pořadí na předních místech neměla Crutchlowova penalizace žádný vliv. Brit bojoval daleko vzadu.

O kolo později se Bezzecchi na chvíli ukázal před Márquezem na pátém místě, ale záhy vyjel mimo trať a klesl o několik pozic.

Nějaký problém s motocyklem potkal Aleixe Espargara – jezdec musel odstoupit.

Bagnaia se snažil předjet Millera, ale nedařilo se mu to. Tři kola před koncem byl stále za ním. Do první pětky se posunul Zarco. Marc Márquez byl šestý a Bezzecchi sedmý. Vpředu se pořadí neměnilo – Martin nadále vedl, Binder byl druhý.

Do předposledního kola najel jako první Martin, druhý byl Binder. Bagnaiovi už se podařilo překonat Millera, takže v tuto chvíli už byl na třetí pozici. Miller začal po předjetí ztrácet, takže se mu přibližoval Zarco. Márquez a Bezzecchi bojovali o šesté místo.

V posledním kole vedl Martin o více než vteřinu před Binderem. Binder měl na třetího Bagnaiu ještě mnohem větší náskok. Těsné to bylo mezi Millerem a Zarcem na čtvrtém a pátém místě, ale ani tam se do konce závodu nic nezměnilo. Martin si dojel pro další výhru. Binder dorazil do cíle jako druhý. Bagnaia se také podíval na podium, ale opět přišel o kousek svého náskoku v čele šampionátu. Nyní Bagnaiu a Martina dělí pouze osm bodů.

GP Japonska - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 21'00,7340 2 Brad Binder KTM 1,39 3 Francesco Bagnaia Ducati 5,279 4 Jack Miller KTM 6,194 5 Johann Zarco Ducati 6,315 6 Marco Bezzecchi Ducati 8,919 7 Marc Marquez Honda 9,298 8 Fabio Di Giannantonio Ducati 10,189 9 Maverick Viñales Aprilia 12,404 10 Raul Fernandez Aprilia 15,366 11 Pol Espargaro KTM 15,473 12 Augusto Fernandez KTM 15,592 13 Joan Mir Honda 17,052 14 Miguel Oliveira Aprilia 18,092 15 Fabio Quartararo Yamaha 19,333 16 Franco Morbidelli Yamaha 19,645 17 Takaaki Nakagami Honda 21,862 18 Cal Crutchlow Yamaha 26,026 19 Michele Pirro Ducati 27,911 20 Stefan Bradl Honda 28,178 Neklasifikován Aleix Espargaro Aprilia 14'07,8670

Foto: Pramac Racing