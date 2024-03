MotoGP: Martin vítězí v Portugalsku, Bagnaia a Márquez kolidovali, Acosta na podiu

Do portugalského závodu třídy MotoGP, který byl vypsán na 25 kol, se z prvního místa vydával Enea Bastianini. Po startu se ovšem do čela posunul Martin. Na druhé místo se zařadil Viňales. Bastianini klesl na třetí příčku. Bagnaia a Marc Márquez spolu bojovali o čtvrté místo. Hned v úvodu skončil na zemi Alex Márquez. Naštěstí se mu ale nic nestalo a ještě se dokázal znovu vrátit do závodu.

Ve čtvrtém kole upadl Raul Fernandez. Jezdec odešel po svých. Pořadí v první pětce se neměnilo a rozestupy zůstávaly relativně malé. O šesté místo bojovali Binder a nováček Acosta. Za nimi následoval Miller. První desítku doplňovali jezdci Yamahy – devátý byl Fabio Quartararo a desátý Alex Rins.

Devatenáct kol před závěrem stále vedl Martin, ale Viňales se držel těsně za ním. A ani třetí Bastianini neměl nijak výraznou ztrátu. První pětku doplňovali Bagnaia a Marc Márquez. Nováček Acosta se dokázal dostat před Bindera a začal se přibližovat k Márquezovi, s nímž sváděl boje i před dvěma týdny v Kataru. Acosta byl aktuálně hodně rozjetý, takže mu Marc Márquez nedokázal příliš dlouho vzdorovat. Nováček se tím pádem posunul do první pětky.

V době, kdy do konce závodu zbývalo šestnáct kol, pokračoval na první pozici Martin. Těsně za ním zůstávali Viňales a Bastianini. Čtvrtý Bagnaia nebyl v nejtěsnějším kontaktu s první trojicí (ztrácel zhruba vteřinu), naopak si spíš musel dávat pozor na Acostu s Marcem Márquezem, kteří mu dýchali na záda.

I dvanáct okruhů před závěrem zůstávalo pořadí v první pětce stejné. Bagnaiovi, jenž byl aktuálně čtvrtý, se sice podařilo zajet dosavadní nejlepší kolo závodu, nicméně i Acosta byl hodně rychlý, takže mu Bagnaia nijak výrazněji neujel. Hned v dalším kole se mladý Španěl pokusil zaútočit na úřadujícího šampiona, ale nevyšlo mu to. Marc Márquez už na Bagnaiu a Acostu ztrácel několik desetin sekundy a navíc se jeho ztráta v dalším průběhu závodu zvětšovala.

Osm kol před plánovaným koncem závodu zamířil do boxů Alex Márquez, jenž v úvodu závodu upadl. Tímto letošní portugalský závod pro mladšího z bratrů Márquezových definitivně skončil. Pořadí na nejvyšších příčkách zůstávalo stejné po několik kol.

I čtyři kola před závěrem pokračoval na první příčce Martin a držel si náskok zhruba sedm desetin sekundy před Viňalesem. Bastianini zůstával třetí příčce. Na čtvrtém místě už byl Acosta, jenž se posunul před Bagnaiu. Následně Bagnaiu předjel i Marc Márquez, Bagnaia se snažil dostat hned zpátky před něj, ale došlo ke kolizi a oba šampioni skončili na zemi. Naštěstí jsou oba v pořádku. Incident bude vyšetřen po závodě.

Při nájezdu do posledního kola upadl Viňales, který do té doby jezdil na druhé pozici. Pád to byl docela divný. Už při nájezdu na rovinku Viňales zpomalil, v první zatáčce se nezatočil a skončil na zemi. Dle vyjádření Aprilie byla na vině převodovka. Jezdec naštěstí odešel po svých.

Martin si dojel pro výhru a posunul se do čela šampionátu. Druhé místo obsadil Bastianini. Nováček Pedro Acosta se ve své druhé Velké ceně v kategorii MotoGP poprvé podíval na podium. Acosta je třetím nejmladším jezdcem, který se v královské kubatuře dokázal dostat na podium.

První pětku dnes doplnili Brad Binder a Jack Miller. Šestý skončil Marco Bezzecchi. Za ním následovali Fabio Quartararo a Aleix Espargaro. Domácí Miguel Oliveira dojel devátý. Desítku uzavřel Fabio di Giannantonio.

GP Portugalska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 41'18,138 2 Enea Bastianini Ducati 0,882 3 Pedro Acosta KTM 5,362 4 Brad Binder KTM 11,129 5 Jack Miller KTM 16,437 6 Marco Bezzecchi Ducati 19,403 7 Fabio Quartararo Yamaha 20,13 8 Aleix Espargaro Aprilia 21,549 9 Miguel Oliveira Aprilia 23,929 10 Fabio Di Giannantonio Ducati 28,195 11 Augusto Fernandez KTM 28,244 12 Joan Mir Honda 29,271 13 Alex Rins Yamaha 31,334 14 Takaaki Nakagami Honda 34,932 15 Johann Zarco Honda 38,267 16 Marc Marquez Ducati 40,174 17 Luca Marini Honda 40,775 18 Franco Morbidelli Ducati 52,362 Neklasifikováni Maverick Viñales Aprilia 39'39,807 Francesco Bagnaia Ducati 39'24,060 Alex Marquez Ducati 29'13,292 Raul Fernandez Aprilia 05'04,370

Foto: Pramac Racing