MotoGP: Martin vyhrál sprint, o titulu se rozhodne v neděli

Do sprintového závodu třídy MotoGP ve Valencii vyrážel jako první Viňales. Spolu s ním z první řady startovali i Bagnaia a Zarco. Na startu chyběl Miguel Oliveira, jenž si minulý týden v Kataru zlomil lopatku. Nenastoupil ani Joan Mir, kterého po včerejším pádu trápí bolest krční páteře.

Sprint byl vypsán na 13 kol. Po startu se na první místo posunul Bagnaia, ale záhy jej překonal Viňales, který startoval z pole position. Martin se posunul na třetí příčku. Ještě během prvního kola se poměrně rychle před Bagnaiu posunuli i Binder, Marc Márquez a Jorge Martin. Pokud by se sprint takto dokončil, Bagnaiovi by to na definitivní zajištění titulu nestačilo.

V další fázi závodu navíc Bagnaiovi Martin ujížděl a naopak se na něj snažili útočit další jezdci – konkrétně to byli Quartararo a Bezzecchi.

Viňales pokračoval na první příčce i v době, kdy do konce závodu zbývalo deset kol. Druhý byl Binder a třetí Martin. Na čtvrtém místě jezdil Marc Márquez. Bagnaia zůstával pátý. Quartararo se pokusil zaútočit na Bagnaiu, ale upadl. Francouz naštěstí od nehody odešel po svých a Bagnaia může být rád, že jej Quartararo nevzal k zemi s sebou.

Osm kol před koncem sice pokračoval na první příčce Viňales, nicméně Binder, Martin a Marc Márquez byli těsně za ním. Bagnaia nebyl v těsném kontaktu s vedoucí čtveřicí, ale páté místo se mu dařilo kontrolovat.

Šest kol před závěrem vedl Binder. Na druhé místo se posunul Martin. Viňales klesl na třetí příčku a útočil na něj i Marc Márquez. Bagnaia zůstával na páté pozici.

O něco málo později se Martin propracoval na první místo před Bindera. Bagnaia zůstával pátý, ale di Giannantonio a Bezzecchi byli těsně za jeho zády. Viňales ztrácel tempo. Dostal se před něj i Marc Márquez, který tedy čtyři kola před koncem uzavíral provizorní podium.

V předposledním kole vedl Martin. Následovali Binder, Marc Márquez a Maverick Viňales. Bagnaia stále pokračoval na páté pozici, přičemž di Giannantonio se držel těsně za jeho zády, ale o předjetí se nesnažil.

Martin si připsal další sprintovou výhru. Binder dorazil do cíle jako druhý. Na podium se podíval i Marc Márquez, pro nějž to byl jeho poslední sprint v barvách týmu Repsol Honda. Maverick Viňales se musel smířit se čtvrtou pozicí. Bagnaia zůstal pátý před di Giannantoniem. O titulu se rozhodne až zítra. Nyní je rozdíl mezi Bagnaiou a Martinem 14 bodů. Bagnaiovi tedy zítra na obhajobu titulu stačí dojet v první pětce bez ohledu na to, jak Martin dopadne.

GP Valencie - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 19'38,8270 2 Brad Binder KTM 0,19 3 Marc Marquez Honda 2,122 4 Maverick Viñales Aprilia 3,106 5 Francesco Bagnaia Ducati 4,253 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 4,4 7 Marco Bezzecchi Ducati 4,502 8 Alex Marquez Ducati 5,578 9 Johann Zarco Ducati 5,91 10 Augusto Fernandez KTM 6,095 11 Raul Fernandez Aprilia 7,674 12 Jack Miller KTM 8,098 13 Aleix Espargaro Aprilia 9,513 14 Luca Marini Ducati 10,887 15 Franco Morbidelli Yamaha 11,943 16 Pol Espargaro KTM 12,453 17 Enea Bastianini Ducati 12,599 18 Takaaki Nakagami Honda 13,787 19 Alex Rins Honda 20,378 20 Lorenzo Savadori Aprilia 25,017 Neklasifikován Fabio Quartararo Yamaha 06'08,0310

Foto: Pramac Racing