MotoGP: Martin vyhrál sprint v Kataru a na Bagnaiu nyní ztrácí jen sedm bodů

Jorge Martin si v dnešním sprintu dojel pro výhru. Na podium jej doprovodili Fabio di Giannantonio a Luca Marini. Bagnaia dorazil do cíle jako pátý. Nyní tedy Bagnaia vede jen o sedm bodů před Martinem.

Do sprintového závodu v Kataru se z prvního místa vydával Luca Marini. Spolu s ním z první řady vyráželi i Fabio di Giannantonio a Alex Márquez. Závod byl vypsán na jedenáct kol.

Po startu se vedení ujal Marini. Na druhé místo se zařadil Alex Márquez. O třetí místo bojovali Bagnaia a Martin. Di Giannantonio po startu z druhé pozici klesl o několik míst vzad.

Hned v úvodu skončili na zemi Bastianini, Aleix Espargaro a Oliveira. Bastianini se po nehodě ještě rozjel. Aleix Espargaro se také rozjel, ale o něco později odstoupil.

V druhém kole závodu se Alex Márquez na chvíli dostal před Mariniho na první místo. Martin předjel Bagnaiu, čímž se posunul na třetí příčku. Krátce poté Bagnaiu překonal i Di Giannantonio. Jakmile Martin převzal třetí místo, poměrně rychle dohnal Mariniho s Márquezem, kteří si v úvodu vybudovali v čele menší náskok.

Osm kol před koncem pokračoval na prvním místě Marini. Alex Márquez, Jorge Martin i Fabio di Giannantonio byli v těsném sledu za Marinim. Pátý Bagnaia měl o něco málo pomalejší tempo než první čtveřice. Zaostával zhruba o šest desetin.

Sedm kol před závěrem se Alex Márquez znovu pokusil dostat před Mariniho, ale ani tentokrát se mu to nepodařilo, naopak se před něj o malou chvíli později dostal Martin.

Šest okruhů před závěrem už byl na první pozici Martin. Marini byl druhý. Na třetí místo se dostal di Giannantonio. Alex Márquez klesl na čtvrtou příčku. Bagnaia zůstával pátý.

V době, kdy do konce sprintu zbývala čtyři kola, vedl Martin. Na druhé pozici byl di Giannantonio. První trojku uzavíral Marini. Bagnaia chvíli vypadal, že bude mít šanci dostat se před Alexe Márqueze na čtvrté místo, nicméně Alex se zase dostal do tempa a Bagnaiovi ujel. Bagnaia měl naopak brzy plné ruce práce s Viňalesem, jenž naznačoval, že by se rád dostal před něj.

V předposledním kole se pořadí v první pětce neměnilo. Di Giannantonio byl však těsně za zády vedoucího Martina. Třetí Marini už na vedoucí dvojici ztrácel zhruba 1,7 sekundy. Větší boj o pozice probíhal na hranici první a druhé desítky, kde se o osmé místo přetahovali Quartararo, Marc Márquez, Fernandez a Zarco.

Martin nakonec nedal nikomu šanci a dojel si pro výhru ve sprintu. Di Giannantonio dorazil do cíle jako druhý. Třetí místo obsadil Luca Marini. První pětku doplnili Alex Márquez a Francesco Bagnaia. Následovali Viňales a Binder. Osmý skončil Quartararo.

Martinovi se díky výhře ve sprintu podařilo snížit Bagnaiův náskok v čele šampionátu. Nyní vede Bagnaia jen o sedm bodů. Zítra je ve hře 25 bodů a ve Valencii se pojede ještě o dalších 37 bodů. O titulu se tedy rozhodne až ve Valencii.

GP Kataru - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 20'52,6340 2 Fabio Di Giannantonio Ducati 0,391 3 Luca Marini Ducati 2,875 4 Alex Marquez Ducati 3,37 5 Francesco Bagnaia Ducati 3,957 6 Maverick Viñales Aprilia 4,239 7 Brad Binder KTM 5,761 8 Fabio Quartararo Yamaha 6,454 9 Augusto Fernandez KTM 8,285 10 Johann Zarco Ducati 8,314 11 Marc Marquez Honda 9,596 12 Jack Miller KTM 10,173 13 Marco Bezzecchi Ducati 10,646 14 Raul Fernandez Aprilia 11,117 15 Franco Morbidelli Yamaha 12,163 16 Pol Espargaro KTM 12,745 17 Iker Lecuona Honda 19,285 18 Takaaki Nakagami Honda 26,238 19 Joan Mir Honda 28,446 20 Enea Bastianini Ducati 35,553 Neklasifikováni Aleix Espargaro Aprilia 03'35,8480 Miguel Oliveira Aprilia

Foto: Pramac Racing