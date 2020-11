MotoGP: Miller udržel první místo i v pátek odpoledne

Oproti dopoledni už dráha ve Valencii docela oschla, nicméně podmínky nebyly zdaleka ideální. Stejně jako dopoledne si i odpoledne s podmínkami na dráze nejlépe poradil Jack Miller, který je tedy nejrychlejším mužem dnešního dne. Druhé místo ve druhém tréninku obsadil Aleix Espargaro a první trojku uzavřel Franco Morbidelli.

Čtvrté místo obsadil Takaaki Nakagami, který před dvěma týdny v Teruelu startoval z pole position, ale nakonec nedojel ani do konce prvního kola. První pětku zkompletoval Pol Espargaro. Dále se umístili Alex Rins, Brad Binder a Andrea Dovizioso. Oproti dopoledni si polepšili Fabio Quartararo a Joan Mir, kteří jsou nyní v elitní desítce, což může být pro zítřek hodně důležité, protože se očekává, že by zítra mohlo pršet. A pokud bude opravdu pršet, jezdci, kteří jsou aktuálně mimo první desítku, nebudou mít šanci zlepšit své časy a vybojovat tak přímý postup do druhé kvalifikace.

Mimo postup je momentálně například Maverick Viňales, nicméně tomu to v konečném důsledku může být jedno, protože bude penalizován. Španěl musel použít šestý motor, přičemž pro letošní rok je povolených jenom pět motorů. Viňales tedy do GP Evropy odstartuje z pit lane.

Penalizaci si do nedělního závodu veze i Brad Binder, který při GP Teruelu zavinil kolizi s Millerem. Binder bude muset absolvovat tzv. „long lap penalty“.

Na startu závodu bude chybět Iker Lecuona, který je v karanténě, protože jeho bratr, s nímž jezdec bydlí, byl pozitivně testován na koronavirus.

Zítra se naopak do sedla svého motocyklu vrátí Valentino Rossi. Jezdcův druhý test byl negativní, takže mu nic nebrání v návratu. Dnes místo něj jezdil Garrett Gerloff.

Poměrně náročný závěr tréninku měl Danilo Petrucci, který v závěru upadl. Ital pak po nehodě hodně rychle běžel do boxů, ale nakonec na druhém stroji nevyjel.

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Jack MILLER Ducati 318,3 1'32,528 2 Aleix ESPARGARO Aprilia 316,8 1'32,620 0,092 3 Franco MORBIDELLI Yamaha 311,1 1'32,804 0,276 4 Takaaki NAKAGAMI Honda 312,5 1'32,866 0,338 5 Pol ESPARGARO KTM 321,3 1'32,952 0,424 6 Alex RINS Suzuki 322,8 1'33,157 0,629 7 Brad BINDER KTM 315,4 1'33,259 0,731 8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 321,3 1'33,292 0,764 9 Fabio QUARTARARO Yamaha 313,9 1'33,337 0,809 10 Joan MIR Suzuki 318,3 1'33,405 0,877 11 Maverick VINALES Yamaha 313,9 1'33,410 0,882 12 Cal CRUTCHLOW Honda 319,8 1'33,463 0,935 13 Miguel OLIVEIRA KTM 315,4 1'33,483 0,955 14 Stefan BRADL Honda 318,3 1'33,504 0,976 15 Francesco BAGNAIA Ducati 321,3 1'33,515 0,987 16 Alex MARQUEZ Honda 316,8 1'33,570 1,042 17 Johann ZARCO Ducati 312,5 1'33,739 1,211 18 Danilo PETRUCCI Ducati 315,4 1'33,775 1,247 19 Garrett GERLOFF Yamaha 313,9 1'34,107 1,579 20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 313,9 1'35,661 3,133 21 Tito RABAT Ducati 312,5 1'36,690 4,162

Foto: Václav Duška Jr.