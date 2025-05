MotoGP: Mokrý britský warm up ovládl Raul Fernandez

Britský warm up se jel na mokrém povrchu, ale slunce svítí, vítr fouká, takže dráha by měla začít rychle osychat. Dle předpovědi počasí už by v nejbližších hodinách spíše pršet nemělo. Lze tedy očekávat, že závod už se pojede na suché dráze. Jezdcům by ale nadále mohl komplikovat jízdu silný vítr. Nejlepší čas dnes dopoledne zajel Raul Fernandez. Na druhé místo se zařadil Johann Zarco, jemuž se na mokré dráze obvykle dobře daří. První trojku zkompletoval Fermin Aldeguer.

GP Velké Británie - MotoGP, warm up

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Raul Fernandez Aprilia 02'12,973 2 Johann Zarco Honda 02'13,085 0,112 3 Fermin Aldeguer Ducati 02'13,274 0,301 4 Marco Bezzecchi Aprilia 02'13,347 0,374 5 Luca Marini Honda 02'13,620 0,647 6 Marc Marquez Ducati 02'13,694 0,721 7 Maverick Viñales KTM 02'14,030 1,057 8 Joan Mir Honda 02'14,148 1,175 9 Franco Morbidelli Ducati 02'14,334 1,361 10 Jack Miller Yamaha 02'14,359 1,386 11 Pedro Acosta KTM 02'14,402 1,429 12 Alex Marquez Ducati 02'14,513 1,54 13 Fabio Quartararo Yamaha 02'15,479 2,506 14 Francesco Bagnaia Ducati 02'15,567 2,594 15 Brad Binder KTM 02'16,022 3,049 16 Miguel Oliveira Yamaha 02'16,106 3,133 17 Somkiat Chantra Honda 02'16,490 3,517 18 Alex Rins Yamaha 02'17,002 4,029 19 Lorenzo Savadori Aprilia 02'17,069 4,096 20 Fabio Di Giannantonio Ducati 02'17,305 4,332 21 Enea Bastianini KTM 02'17,722 4,749 22 Aleix Espargaro Honda 02'18,860 5,887

Zdroj: motogp.com, foto: Trackhouse MotoGP