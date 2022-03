MotoGP: Mokrý závod v Indonésii opanoval Oliveira

Ještě před startem závodu Moto2 bylo rozhodnuto o tom, že závody Moto2 i MotoGP budou z důvodu podmínek na dráze zkráceny. Nová délka závodu MotoGP byla stanovena na dvacet kol. Během přestávky mezi závodem Moto2 a MotoGP začalo na okruhu Mandalika pršet, což nebylo nijak překvapivé. Předpověď počasí hlásila déšť. A navíc už během závodu Moto2 bylo vidět, že se na okruh blíží tmavé mraky.

První pozici na startu si ve včerejší kvalifikaci zajistil Fabio Quartararo, kterému se na mokré ani osychající dráze obvykle nedaří, takže ten určitě z deště neměl radost. Quartararův týmový kolega Franco Morbidelli se kvalifikoval jako dvanáctý, ale byl potrestán odsunem o dvě místa vzad, protože v sobotu během cvičných startů omylem zkřížil dráhu bývalému šampionu Mirovi, který tak musel rychle korigovat směr jízdy.

Marc Márquez, který měl těžký pád ve warm upu, nakonec do dnešního závodu nenastoupil. Rána do hlavy, kterou jezdec při nehodě dostal, byla dost velká. Už když jezdec odcházel od nehody, bylo vidět, že je dost otřesen.

Déšť, který dnes dorazil na okruh Mandalika, byl natolik vydatný a navíc byl doprovázen silnými bleskovými výboji, takže musel být odložen start závodu. Nejprve se počítalo s odložením o deset minut, ale déšť pokračoval, takže bylo nutné vyčkávat delší dobu. Start závodu se postupně odkládal. Poměrně brzy už bylo jasné, že odklad bude minimálně hodinový. Nakonec byl start posunut až na 9:15 našeho času.

Quartararo si vedení v závodu dlouho neužil. Brzy jej vystřídal Oliveira, ale ani on se tam nezdržel. Vedení po něm převzal Miller, kterému se na mokru obvykle daří.

Sedmnáct kol před koncem stále vedl Miller. Oliveira byl druhý a držel se těsně za Millerem. Třetí Quartararo na vedoucí dvojici ztrácel a brzy se před něj dostali i Rins a Zarco.

Hodně dramatický moment zažil Martin, kterého jeho stroj málem vyhodil ze sedla, ale jezdec to nakonec ustál.

Šestnáct okruhů před závěrem vystřídal Millera na první pozici Oliveira. Třetí byl Rins, čtvrtý Zarco a pátý Quartararo. Bagnaia, který nebyl v boji o nejvyšší příčky se zasmýkal po dráze, ale ustál to. Přišel ovšem o pozice – klesl na dvanácté místo.

Oliveira pokračoval v čele i v době, kdy do konce zbývalo třináct kol. Miller na druhé pozici už úplně nestačil tempu vedoucího muže. Rins zůstával třetí a za ním jeli dva francouzští jezdci – Zarco a Quartararo.

Jorge Martin upadl a musel odstoupit. Jezdec je v pořádku, ale už druhý závod končí s nulou na kontě. Jeho kolega Zarco se postupně blížil Rinsovi. Francouz byl teď hodně rychlý a chystal se útočit na třetí pozici. Pátý Quartararo také nijak výrazně nezaostával za provizorními stupni vítězů.

Oliveira si nadále budoval náskok v čele – devět okruhů před šachovnicí už to bylo přes 3,5 sekundy. Druhému Millerovi se naopak přibližoval Zarco, který už předjel Rinse a dostal se tak na třetí pozici. Rinsovi se naopak přiblížil Quartararo a poměrně rychle jej předjel. Rins se tedy během krátké chvíle propadl na páté místo. Sedm kol před koncem se Zarco snažil útočit na Millera, který se ovšem druhého místa nechtěl snadno vzdát. Dobré tempo měl i čtvrtý Quartararo a přibližoval se tak do boje o podium. Netrvalo dlouho a Quartararo byl najednou třetí a pak předjel i Millera, čímž se dostal na druhé místo. Vedoucí Oliveira byl zhruba 4,5 sekundy před ním a do konce zbývalo pět kol.

V dalším průběhu pak Quartararo stahoval Oliveirův náskok a ujížděl pronásledovatelům. Dvě kola před koncem byl Quartararo zhruba tři vteřiny za Oliveirou. Dobře si vedl nováček Darryn Binder, který byl osmý. Vítěz závodu v Kataru – Bastianini bojoval až kolem desátého místa.

Do posledního kola najel jako první Oliveira. Druhý Quartararo měl sice rychlejší tempo, ale na zaútočení byl příliš daleko. Oliveira si dojel pro výhru. Quartararo skončil druhý, nicméně vzhledem k tomu, že na mokru se mu obvykle nedaří, tak byl jistě spokojen. Na podium se dostal i Johann Zarco. Těsně pod podiem skončil Miller. První pětku uzavřel Rins. Z nováčků dopadl nejlépe desátý Darryn Binder, jenž tam měl v závěru dost ostrý boj se svým bratrem a ostatními jezdci, kteří bojovali o osmou pozici.

Vedoucím mužem šampionátu zůstává Bastianini, přestože dnes dojel až jedenáctý. Druhým jezdcem průběžného pořadí je Brad Binder. Na třetí místo v šampionátu se posunul Quartararo.

Další závod se jede za dva týdny v Argentině.

GP Indonésie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 88MiguelOliveira KTM 154,2 33'27,2230 2 20FabioQuartararo Yamaha 154,1 2,205 3 5JohannZarco Ducati 154 3,158 4 43JackMiller Ducati 153,8 5,663 5 42AlexRins Suzuki 153,7 7,044 6 36JoanMir Suzuki 153,6 7,832 7 21FrancoMorbidelli Yamaha 152,6 21,115 8 33BradBinder KTM 151,8 32,413 9 41AleixEspargaro Aprilia 151,8 32,586 10 40DarrynBinder Yamaha 151,7 32,901 11 23EneaBastianini Ducati 151,7 33,116 12 44PolEspargaro Honda 151,7 33,599 13 73AlexMarquez Honda 151,7 33,735 14 10LucaMarini Ducati 151,6 34,991 15 63FrancescoBagnaia Ducati 151,5 35,763 16 12MaverickViñales Aprilia 151,4 37,397 17 25RaulFernandez KTM 151,1 41,975 18 49FabioDi Giannantonio Ducati 150,6 47,915 19 30TakaakiNakagami Honda 150,5 49,471 20 72MarcoBezzecchi Ducati 150,5 49,473 21 87RemyGardner KTM 150 55,964 Neklasifikováni 89JorgeMartin Ducati 150,2 7 kol 4AndreaDovizioso Yamaha 148,2 6 kol

Foto: Václav Duška Jr.