MotoGP na Sachsenringu 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 1. místo

Marc Márquez na Sachsenringu vyhrál poprvé v roce 2010. Tehdy ještě jezdil v nejslabší kubatuře. A od té doby tam vítězí nepřetržitě. A nic se na tom nezměnilo ani letos. Márquez zůstal králem Sachsenringu. Navíc to bylo Márquezovo první vítězství po loňském zranění paže. „Toto je jeden z nejdůležitějších a zároveň nejtěžších okamžiků mé kariéry,“ přiznal po závodě bývalý šampion. „Dnes jsem věděl, že mám skvělou příležitost něco dokázat. Když jsem projel přes cílovou čáru, užíval jsem si to. Pak jsem viděl celý svůj tým, plný emocí. To je něco, co po takové obtížné situaci hodně pomůže. Nebylo by možné, abych se tam, kde teď jsem, vrátil sám. Bylo nezbytné mít kole sebe lidi, dobrý tým lékařů, fyzioterapeuta a také tým Repsol Honda, který mě hodně respektuje. Alberto Puig, Emilio Alzamora, moje rodina, ti všichni mi hodně pomohli. Nyní je čas si tento víkend užít,“ pokračoval Španěl. „Je to další motivace pro mě, pro Hondu, pro inženýry a pro celý tým. Uvidíme, co nám přinese budoucnost. Když jsem ve čtvrtém kole viděl kapky deště, řekl jsem si, že tohle bude můj závod. V tu chvíli jsem se do toho opřel a poté, když začalo pršet víc, tak jsem do toho dal ještě víc a pak pro mě začal závod s Oliveirou. Hodně jsem na to tlačil a jel jsem velmi rychle. Bylo těžké udržet koncentraci, protože mi hlavou probíhaly všechny vzpomínky, myslel jsem na všechno, co jsem za poslední rok zažil. Ale uspěli jsme a dokážeme to znovu,“ dodal Márquez.

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) – 2. místo

Oliveira je nyní ve formě – vyjel si už třetí podium v řadě. Po druhém místě v Mugellu a výhře v Barceloně přidal druhé místo na Sachsenringu. „Dnes to bylo trochu jako hra na kočku a myš,“ sdělil po závodě Portugalec. „Marc byl v některých sektorech rychlejší a já jsem zase byl rychlejší v poslední části trati. Nicméně se mi však nezdálo, že bych ho stahoval. Byl to zajímavý závod,“ řekl Oliveira dále. „Doufám, že budeme pokračovat tímto způsobem. Děkuji týmu a všem doma za podporu,“ uzavřel jezdec.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 3. místo

Quartararo neřadí Sachsenring mezi své oblíbené okruhy a navíc přiznal, že se tam v průběhu tohoto závodního víkendu necítil komfortně na svém motocyklu, přesto dokázal v kvalifikaci zajet druhý nejlepší čas a v závodě si dojel pro třetí místo a navýšil své vedení v šampionátu. „Jsem s tímto pódiem spokojený. Upřímně řečeno, je to pro mě jako zlato,“ radoval se po závodě Quartararo. „Celý víkend jsme se trápili. Dnes ráno jsme viděli, že máme dobré tempo, ale ne dost dobré na vítězství. Proto mám pocit, že toto pódium je opravdu jako zlato, protože jsem bojoval až do samého konce. Dal jsem do toho vše a myslím, že je to pro tým důležité, protože jsme se tady trápili. Bylo to tu pro nás těžké. Teď se jen těším na Assen, je to jedna z mých oblíbených tratí. Motorka tam bude fantastická, takže se nemůžu dočkat pátku, protože si ho hodně užijeme,“ dodal vedoucí muž šampionátu.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 4. místo

Jihoafričan Brad Binder skončil v Německu těsně pod podiem. Do cíle dojel jako čtvrtý, přičemž na stupně vítězů ztratil zhruba 1,2 sekundy. „Nakonec mám ze čtvrtého místa opravdu radost, protože jsme tuto Velkou cenu zahájili tím, že jsme v prvním tréninku skončili jako poslední,“ pravil po závodě Binder. „Přes víkend jsem se pomalu propracovával vpřed. Nebylo pro mě snadné, abych se na stroji královské kubatury přizpůsobil tomuto okruhu. Dnes jsem do toho dal naprosto všechno. Snažil jsem se, jak jsem mohl. Chtěl jsem pódium - a viděl jsem Fabia - ale už jsem neměl čas, abych se dostal dostatečně blízko. Obecně jsem spokojen s prací, kterou jsme odvedli, tým pracoval fantasticky, neustále vylepšovali motorku a díky tomu se zlepšovala i moje úroveň. Udělali jsme velký krok,“ dodal Binder.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 5. místo

Páté místo si v neděli v Německu nakonec vyjel Francesco Bagnaia, který v závěru závodu překonal svého týmového kolegu Millera. „Navzdory závěrečnému comebacku nejsem spokojen s dnešním výsledkem, protože vím, že jsem mohl bojovat o pódium,“ přiznal Ital. „Během prvních kol jsem měl na motorce bohužel jiný pocit než v předchozích dnech a musel jsem hledat svůj rytmus. Ve druhé polovině závodu jsem se už cítil pohodlněji a začal jsem na to tlačit. Pneumatiky jsem zvládl udržovat v dobré formě a až do konce jsem byl konzistentní, v závěru jsem se posunul na páté místo. Nyní se musíme soustředit na Assen,“ uzavřel Bagnaia.

