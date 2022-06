MotoGP na Sachsenringu 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

Fabio Quartararo sice přijel do Německa se zdravotními potížemi, ale navzdory tomu se dokázal kvalifikovat do první řady a v závodě si pak připsal další vítězství. „Celý víkend jsem byl nemocný,“ přiznal úřadující šampion. „Nejdůležitější je ale to, že jsme to tady dobře zakončili. Během závodu jsem byl konzistentní, nejdřív jsem kontroloval rozdíl mezi mnou a Johannem a nakonec jsem dokončil závod s velkým náskokem, což je moc dobré a dodává nám to hodně sebedůvěry. Bylo to 30 kol, nemohl jsem udělat chybu a musel jsem kontrolovat tempo a zadní pneumatiku. Byl to skvělý závod v mnoha ohledech!“ radoval se vítěz.

Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 2. místo

Na rozpáleném Sachsenringu se spolu s Quartararem vydal na podium i jeho krajan Johann Zarco, který dorazil do cíle jako druhý. „Vynaložili jsme velké úsilí!!! Ale stálo to za to!“ radoval se po závodě i druhý francouzský závodník v MotoGP. „Celý víkend jsme byli silní, dnes jsem věděl, že můžu zajet dobrý závod, dal jsem do toho opravdu všechno! Pódium věnuji jednomu z mých mechaniků, který je v nemocnici,“ dodal Zarco.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Miller dokázal v závěrečné fázi závodu překonat Aleixe Espargara a posunul se tak na třetí místo, na němž nakonec dojel do cíle. „Po fyzické stránce to byl jeden z nejtěžších závodů, co jsem kdy jel,“ přiznal Miller. „Při první možné příležitosti jsem si odpykal trest v podobě průjezdu dlouhým kolem, přičemž jsem riskoval pád kvůli kamenům, které tam byly. Na dráhu jsem se vrátil za Martinem a Di Giannantoniem, nicméně relativně snadno jsem je dokázal znovu předjet. Těžší to pak bylo s Apriliemi, ale díky Viñalesově technickému problému jsem se posunul na čtvrté místo. Tři kola před koncem jsem dokázal předjet Espargara, který tam byl dlouhý. Dnes jsem si to opravdu těžce vybojoval a jsem spokojený s výsledkem,“ uzavřel Australan.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 4. místo

Starší z bratrů Espargarových v závěru německého závodu nestačil na Jacka Millera a musel se tak smířit s tzv. „bramborovou medailí“. V průběžném pořadí šampionátu zůstává Aleix na druhé pozici, ale na Quartarara už ztrácí 34 bodů. „Od chvíle, kdy jsem na startovním roštu vyměnil přední pneumatiku a najel jsem do zaváděcího kola, začal jsem na předku cítit velké vibrace,“ prozradil Aleix Espargaro. „Byl jsem velmi naštvaný, že jsem neměl možnost zastavit a vyměnit pneumatiku. Prvních šest až sedm kol s novou zadní pneumatikou jsem zvládal docela dobře, ale pak už to moc nešlo. Celou dobu jsem se hlavně snažil vyhnout se pádu. Je ale překvapivé, že jsem i navzdory tomu, jak pomalu jsem jezdil, dokázal bojovat o pódium,“ dodal Aleix.

Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) – 5. místo

První pětku na Sachsenringu uzavřel Ital Luca Marini, který tím vyrovnal své dosavadní nejlepší umístění v MotoGP. Poprvé slavil páté místo loni v Rakousku. „Byl to skvělý závod a opravdu jsem si to užil,“ sdělil Marini po závodě na Sachsenringu. „Klíčem k úspěchu bylo lépe pracovat se zadní pneumatikou, což je věc, na kterou jsem si v Barceloně úplně nedal pozor. Škoda výsledku včerejší kvalifikace. Třetí řada sice není špatná, ale první nebo druhá řada by mi zde umožnila zapojit se do boje o podium,“ řekl dále Ital.

Foto: Václav Duška Jr.