MotoGP na Sachsenringu 2023: Ohlasy z podia

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 1. místo

Jorge Martin si na Sachsenring přivezl výbornou formu. Vyhrál sobotní sprint a v neděli se radoval z vítězství v hlavním závodě (poprvé od předloňského léta). V průběžném pořadí šampionátu se díky tomu posunul na druhé místo. „Je to pro mě hodně emotivní,“ přiznal vítěz po závodě. „Po téměř dvou letech boje to konečně přišlo. Byl to těžký závod. Pecco (Bagnaia) na to tlačil hodně tvrdě. V polovině závodu jsem měl nějaké problémy se zadní pneumatikou, tak jsem se to snažil zvládnout. Mým cílem bylo být vpředu. I když mě předjížděl, snažil jsem se zůstat vpředu. V posledních dvou kolech jsem se snažil do toho dát maximum. Myslel jsem, že Pecco má lepší tempo, ale možná jsem na začátku závodu trochu víc šetřil pneumatiku. Jsem velmi šťastný, ale už se soustředím na další závody. Jsme blízko našich cílů a to je hlavní. Děkuji svým lidem a rodině, kteří mě v minulé sezóně podporovali. Jsme připraveni na všechno,“ řekl dále Martin.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Bagnaia bojoval s Martinem o výhru až do poslední chvíle. Dokonce se i dostal do kontaktu s jeho zadním kolem, ale naštěstí se to obešlo bez pádu. Bagnaia nakonec na Martina ztratil jen 0,064 s. V průběžném pořadí šampionátu zůstává na první pozici Bagnaia. „Byla to zábava!“ zhodnotil Ital závod na Sachsenringu. „Oproti včerejšku se nám podařilo najít něco navíc, dnešní tempo bylo neuvěřitelné a nečekal jsem to. Myslím, že k tomu, abychom dnes porazili Jorgeho, jsme ale potřebovali ještě něco navíc, nicméně byli jsme velmi blízko, dvakrát jsme se dotkli! Jsem spokojený s výsledkem a jsem šťastný i za Jorgeho, vítězství si zasloužil. Nyní tedy jedeme do Assenu se skvělým pocitem. Ve výjezdech ze zatáček se mu dařilo lépe než mně. V posledním kole jsem se k němu snažil znovu přiblížit. Každopádně se musíme zlepšit na okruzích jako je tento. Teď nás čeká Assen, který je jedním z mých oblíbených okruhů!“ dodal Bagnaia.

Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 3. místo

Zarco si vyjel třetí podium v řadě. Na třetím místě skončil ve svém domácím závodě, pak v Mugellu a nyní na Sachsenringu. „Je za námi další dobrý závod,“ zhodnotil Zarco. „Cítil jsem, že naše tempo by nás mohlo dostat až na podium. Abych ale pravdu řekl, věřil jsem, že by to mohlo být ještě lepší a že bychom i mohli bojovat o vítězství. Start se mi podařil, neměl jsem problém, ale Bezzecchi byl zkrátka lepší na brzdách. To je moje slabá stránka. Přišel jsem tedy o nějaký čas, ale rychle jsem se zase dostal do tempa. Po Bradově (Binderově) pádu jsem se sice dostal na třetí místo, ale to už nešlo dohnat jezdce, kteří byli přede mnou, protože byli příliš rychlí. Každopádně ze stupňů vítězů mám radost,“ uzavřel Francouz.

Foto: Pramac Racing