MotoGP na Sachsenringu 2024: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Poté, co Jorge Martin na Sachsenringu upadl dvě kola před koncem, si pro výhru dojel Francesco Bagnaia. Pro Itala to byla čtvrtá výhra v řadě a díky této výhře se Bagnaia navíc posunul i do čela šampionátu. „V posledních kolech to bylo hodně náročné, pneumatiky strašně klouzaly, neměli jsme žádnou trakci, ale přesto jsme museli jezdit hodně rychle,“ prozradil Bagnaia. „Kolo před havárií Jorgeho (Martína) jsem také málem ztratil předek, ale podařilo se mi to zachránit,“ pokračoval Ital. „Neměli jsme nejlehčí začátek sezony, ale odvedli jsme neuvěřitelnou práci. A nakonec i tady, kde jsme nebyli nejsilnější, jsme dokázali bojovat o vítězství. Dnešní závodní taktika byla velmi důležitá, stejně jako tomu bylo v Barceloně. Viděl jsem, že Jorge (Martin) a Franco (Morbidelli) na to tlačili trochu moc, ale i tak to byl těžký závod a vyjít z něj vítězně je prostě fantastické,“ řekl dále Bagnaia.

Marc Márquez (Gresini Racing) – 2. místo

Marc Márquez měl v pátek na Sachsenringu nepříjemný pád, při němž si zlomil prst a bolestivě si pohmoždil hrudník. Před závodem si musel dát léky proti bolesti. Navzdory tomu byl schopen v závodě bojovat o přední pozice. Po Martinově pádu v předposledním kole se posunul na třetí místo. O něco málo později ještě předjel svého bratra Alexe, takže po startu ze třinácté pozice nakonec dojel do cíle jako druhý. „Dnes je to pro mě jako vítězství,“ radoval se starší z bratrů Márquezových. „Dostat se na pódium společně s Alexem je něco neuvěřitelného. Nikdy se to nemuselo stát, ale teď se to děje. Byl to velmi těžký víkend, který se nám ale podařilo zakončit dobře. Jsou to neuvěřitelné emoce. Díky tomuto společnému podiu bude letní přestávka ještě lepší. Dnes jsem se sice fyzicky cítil lépe než v sobotu, ale na vítězství jsem neměl. I tak jsem ale šťastný,“ dodal Marc.

Alex Márquez (Gresini Racing) – 3. místo

Mladší z bratrů Márquezových se poprvé v letošní sezóně dostal na podium a navíc tam s ním vystoupil i jeho bratr. Aby na podium v královské kubatuře vystoupili sourozenci, to se příliš často neděje. Naposledy to dokázali Nobuatsu a Takuma Aoki v roce 1997 v Imole. „Upřímně řečeno, nemyslel jsem si, že mám tempo na to, abych byl tak daleko vepředu, naším cílem byla první sedmička,“ přiznal po závodě Alex Márquez. „Pak jsem se ale v závodě cítil na motorce naprosto v pohodě. S Morbidellim jsem měl skvělý souboj. V poslední fázi závodu jsem už ale nebyl schopen vzdorovat Marcovi. Jorgeho havárie mi ovšem nakonec umožnila dostat se na pódium s mým bratrem. Z tohoto společného podia mám velkou radost,“ uzavřel spokojený Alex.

Foto: motogp.com