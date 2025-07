MotoGP na Sachsenringu 2025: Ohlasy z podia

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Marc Márquez v Německu absolvoval svůj 200. start v MotoGP a oslavil to vítězstvím. Sachsenring patří k okruhům, na nichž se Márquezovi tradičně velmi dobře daří. V předchozích letech zde nasbíral osm výher v MotoGP a tři výhry v nižších kubaturách. „Oslavit svou 200. Grand Prix vítězstvím je samozřejmě skvělé,“ radoval se po závodě Marc Márquez. „Toto vítězství na Sachsenringu jsem si opravdu přál, protože, jak víme, je to trať, která mi vyhovuje. Asfalt byl kluzký, ale jel jsem dobře a zůstal jsem soustředěný – což bude klíčové pro druhou polovinu sezóny. Snažil jsem se co nejlépe odhadnout podmínky. V první zatáčce foukal trochu zadní vítr, sice nebyl příliš silný, ale stačilo to na to, abych musel změnit brzdný bod. Déšť navíc z trati smyl část pogumování. Pády soupeřů mě také donutily k ještě většímu soustředění,“ prozradil dále vítěz.

Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 2. místo

Mladší z bratrů Márquezových do Německa přijel krátce po operaci levé ruky. Jeho hlavním cílem bylo, aby neztratil příliš mnoho bodů. Že z toho nakonec bude druhé místo, nečekal. „Nečekali jsme, že dnes budeme druzí,“ přiznal Alex Márquez. „Do Německa jsme odjížděli s očekáváním, že na Pecca ztratíme pár bodů, ale nakonec odjíždíme s šesti body navíc. Ruka na tom je docela dobře, ale ještě nemůžu říct, že by byla úplně ve stoprocentní formě. Každopádně je to pro mě, tým i naše mistrovské ambice dobré znamení. V Brně budeme víceméně ve stejné formě, i když doufám, že se ruka před letní přestávkou ještě trochu zlepší,“ dodal Alex.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Bagnaiovi v Německu nevyšel sprint, dojel mimo bodované pozice. V hlavním závodě pak obsadil třetí místo, ale ani s touto pozicí nebyl příliš spokojen. „Teploty byly nižší než loni, ale podmínky nebyly snadné, foukal vítr a kvůli dešti se zhoršila přilnavost,“ zhodnotil Bagnaia. „Předek motorky ujížděl obzvláště v zatáčkách 1, 12 a 13, ale zvládli jsme to, jak nejlépe jsme mohli. Zdá se, že ať už startuji odkudkoliv, vždycky skončím třetí. Je tedy zřejmé, že musíme něco změnit. Děláme malé kroky vpřed. A přestože to není ideální, podařilo se nám vybojovat nějaké pozice a získat důležité body,“ uzavřel Ital.

Zdroj: ducati.com, gresiniracing.com, foto: Ducati