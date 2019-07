MotoGP na Sachsenringu: Ohlasy prvních pěti v cíli

Marc Márquez (Repsol Honda Teamnster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

Márquezovi se přezdívá král Sachsenringu. Na tomto okruhu již v předchozích letech devětkrát startoval z pole position a devětkrát zvítězil. A ani v letošním roce jej nikdo nedokázal překonat, takže si Márquez připsal desátou pole position a desáté vítězství na tomto okruhu. „Měli jsme výbornou strategii,“ prozradil po závodě Márquez. „Star mi moc nevyšel a nepodařil se mi ani nájezd do první zatáčky. Pak jsem chtěl zajet dvě pomalejší kola, aby se pneumatiky dostaly na správnou teplotu a až pak jsem chtěl pořádně zabrat. A tak jsem to i udělal! Postupně jsem zrychloval a držel jsem se našeho plánu. Když jsem si vybudoval třísekundový náskok, rozhodl jsem se, že už jej nebudu dále navyšovat a raději budu šetřit gumy a užívat si jízdu. Mám radost z toho, že jsem zde opět vyhrál. To je naprosto ideální začátek letní přestávky. Gratuluji i svému bratrovi k jeho vítězství. Vždycky je moc hezké, když můžeme vyhrát společně! Dále bych rád poděkoval týmu Repsol Honda za práci, kterou odvedl nejen v tomto závodě, ale také v celé první polovině sezóny,“ dodal Márquez, který nyní vede šampionát už o 58 bodů.



Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 2. místo

Maverick Viňales si před týdnem v Assenu vyjel první vítězství letošního roku. Nyní na Sachsenringu na vítězství nestačil, ale opět dokázal vystoupit na podium. Dojel jako druhý. „Už od začátku tohoto víkendu bylo jasné, že druhé místo bude s největší pravděpodobností to nejlepší, co zde budeme schopni vybojovat,“ prozradil Viňales. „Cíl jsme tedy splnili. Já jsem se svým výkonem spokojený, druhé místo je zde mým nejlepším výsledkem. Start se mi povedl a dobře mi vyšla i úvodní kola závodu. Tento výsledek pro mě znamená opravdu hodně. Vlastně mohu říct, že jsem se tu připravil na Brno. Mám opravdu radost. Nyní víme, jakým směrem by se naše další kroky měly ubírat. Yamaha funguje dobře a známe své silné i slabé stránky. Je moc dobré, že jsme dokázali vylepšit motocykl před letní přestávkou,“ pokračuje Španěl. „Rozhodnutí ohledně pneumatik bylo hodně těžké. Nakonec jsme se rozhodli trochu zariskovat a zvolili jsme tvrdou, na které jsem odjezdil většinu víkendu. Dost jsem ale váhal, nebyl jsem si jistý, jestli na ní dokážu dokončit závod,“ přiznal dále Viňales. „Z výsledku mám radost i kvůli Yamaze, je důležité, že se nám podařilo vybojovat dvě umístění na pódiu v řadě za sebou. Tým mě celou dobu prostřednictvím tabule u boxové uličky informoval o Calovi, kterého jsem patnáct kol k ničemu nepustil. Dělal jsem opravdu maximum pro to, aby mě nepředjel. Věděl jsem totiž, že by mi ujel, kdyby se přede mě dostal. Naštěstí jsem ale druhé místo udržel, což mě velmi těší a mám z toho radost. Už se moc těším do Brna, kde zkusíme nějaké nové věci a uvidíme, jestli dokážeme udělat další krok vpřed,“ dodal Viňales.



Cal Crutchlow (LCR Honda Team) - 3. místo

Crutchlow přijel na Sachsenring zraněný. Při nehodě na kole si poranil nohu a nebyl si vůbec jistý, zda bude moci nastoupit do závodu. Nakonec nastoupil a dařilo se mu velmi dobře. Do cíle dojel jako třetí. „Prvně bych rád vyjádřil, jak skvělé je pro mě stanout na pódiu této Velké ceny. Tým odvedl opravdu skvělou práci,“ radoval se po závodě Crutchlow. „Po celý víkend jsme tvrdě pracovali na našem závodním tempu. Všechny jsem tímto tempem šokoval. Myslel jsem si však, že tohle je tempo, kterým bude možné jet i v závodě, a nakonec se i tak stalo. Podmínky na dráze tedy nebyly ideální, ale uprostřed závodu se mi dařilo přibližovat se Maverickovi. Když spadl Alex (Rins), věděl jsem, že každopádně budu na pódiu, protože další jezdci byli za mnou asi o nějakých devět sekund a já jsem navíc dokázal tento náskok nadále navyšovat. V době, kdy zbývalo do konce zhruba pět kol, jsem chtěl zaútočit na Mavericka, ale byl dost velký vítr, navíc mi začaly hrozně slzet oči, takže ve chvíli, kdy jsem se trochu vzpamatoval, už měl Maverick větší náskok. Pokusil jsem se ho zase dohnat. Zhruba dvě kola před koncem jsem byl opravdu hodně blízko, ale v desáté zatáčce jsem udělal chybu. Pak už jsem se musel spokojit se třetím místem,“ dodal Crutchlow.

Danilo Petrucci měl na Sachsenringu náročný víkend. V sobotu měl dost těžký pád a měl obavy o svou dříve zraněnou ruku, v níž má několik šroubů a destiček. Do závodu vyrážel z dvanácté pozice, ale nakonec se dokázal posunout až na čtvrté místo v cíli. „Dnes jsme udělali všechno, co bylo v našich silách. Nakonec jsme se dostali na čtvrté místo a odvážíme si velmi důležité body do šampionátu. Byl to opravdu náročný víkend, ale naštěstí včerejší pád nijak významně neohrozil náš výkon během závodu,“ zhodnotil Petrucci. „Dokázal jsem dobře odstartovat z dvanáctého místa na roštu a hned jsem získal nějaké pozice. Pak jsem se snažil udržovat zadní pneumatiku v co nejlepším stavu. Nebylo snadné držet se ostatních jezdců ve skupině. Měla jsem ale dost zábavnou bitvu s Andreou a Jackem. Jedinou negativní věcí je ztráta na vítěze, ale přesto myslím, že jsme dnes dosáhli nejlepšího možného výsledku. Teď si uděláme malou pauzu, během které budeme tvrdě pracovat, abychom byli ještě více konkurenceschopní,“ řekl dále Petrucci.

Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) – 5. místo

Petrucciho kolega Dovi měl také náročný víkend. Nepostoupil do druhé kvalifikace a do závodu musel startovat ze třinácté pozice. I on se pak v závodě posunul o několik míst vpřed. Dlouho bojoval s Petruccim o čtvrté místo, ale nakonec se musel smířit s pátým. „Dnes jsme měli další vzrušující bitvu s Danilem, bojovali jsme spolu téměř celý závod. Nakonec jsme si dojeli pro páté místo a vezeme si domů důležité body z dráhy, která pro nás patří mezi ty nejnáročnější. To je nepochybně pozitivní věc,“ zhodnotil Dovi. „Každopádně jsme v závodě nemohli udělat více. Naše ztráta na vítěze ukazuje, že se stále musíme zdokonalovat v některých aspektech, abychom byli schopni bojovat vpředu pokaždé. Navzdory smůle, kterou jsme měli v Barceloně a navzdory problémům, které jsme měli v posledních několika závodech, jsme stále na druhém místě v šampionátu. Určitě se nevzdáme a pokusíme se tuto krátkou přestávku využít k tomu, abychom našli nová řešení, “ uzavřel Ital.

Foto: LCR Honda