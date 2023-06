MotoGP: Na Sachsenringu se z pole position raduje Bagnaia

Francesco Bagnaia, který se ze zisku pole position radoval i minulý týden v Mugellu, si dnes na Sachsenringu zajistil další start z prvního místa. Na druhou příčku se kvalifikoval Luca Marini. Třetí startovní pozici vybojoval Jack Miller.

Johann Zarco sice v závěru kvalifikace upadl, ale do závodu se vydá ze čtvrtého místa. S pádem to měl i Marco Bezzecchi, jenž do závodu vystartuje jako pátý. Šestý nejlepší čas v dnešní kvalifikaci zaznamenal Jorge Martin.

Marc Márquez dokázal navzdory pádu postoupit z první kvalifikace. V druhé kvalifikaci pak upadl ještě dvakrát, přičemž druhý pád absolvoval až těsně před koncem, takže už neměl šanci zlepšit svůj čas. Do závodu tedy vystartuje ze sedmého místa. Po jeho boku bude stát jeho mladší bratr Alex. Spolu s bratry Márquezovými se do třetí řady přidá Brad Binder.

Elitní desítku uzavřel Aleix Espargaro, s nímž se do čtvrté řady postaví Enea Bastianini a Fabio Quartararo.

V závěru kvalifikace měli někteří jezdci ještě rozjetá rychlá kola a měli šanci se posunout vpřed, ale kvůli vyvěšeným žlutým vlajkám (po pádech Zarca a Márqueze) jim byly časy smazány. Jednalo se například o Bezzecchiho a Quartarara.

GP Německa - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 1FrancescoBagnaia Ducati 299,1 01'21,4090 0 2 10LucaMarini Ducati 299,1 01'21,4870 0,078 3 43JackMiller KTM 298,3 01'21,4920 0,083 4 5JohannZarco Ducati 295,8 01'21,7650 0,356 5 72MarcoBezzecchi Ducati 302,5 01'21,9360 0,527 6 89JorgeMartin Ducati 300,8 01'21,9950 0,586 7 93MarcMarquez Honda 294,2 01'22,0130 0,604 8 73AlexMarquez Ducati 296,7 01'22,0440 0,635 9 33BradBinder KTM 299,1 01'22,0470 0,638 10 41AleixEspargaro Aprilia 294,2 01'22,2220 0,813 11 23EneaBastianini Ducati 300,8 01'22,2390 0,83 12 20FabioQuartararo Yamaha 293,4 01'22,4210 1,012

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 1FrancescoBagnaia Ducati 2 10LucaMarini Ducati 3 43JackMiller KTM 4 5JohannZarco Ducati 5 72MarcoBezzecchi Ducati 6 89JorgeMartin Ducati 7 93MarcMarquez Honda 8 73AlexMarquez Ducati 9 33BradBinder KTM 10 41AleixEspargaro Aprilia 11 23EneaBastianini Ducati 12 20FabioQuartararo Yamaha 13 12MaverickViñales Aprilia 14 49FabioDi Giannantonio Ducati 15 37AugustoFernandez KTM 16 88MiguelOliveira Aprilia 17 21FrancoMorbidelli Yamaha 18 30TakaakiNakagami Honda 19 25RaulFernandez Aprilia 20 94JonasFolger KTM

Foto: Ducati