MotoGP: Na úvod byl v Japonsku nejrychlejší Martin

Z Indie, kde se jelo minulý víkend, se jezdci rovnou přesunuli na okruh Motegi, kde je tento týden čeká Velká cena Japonska. Po téměř čtyřech měsících od zranění se na motocykl MotoGP vrátil Alex Rins. Další ze zraněných jezdců – Enea Bastianini – zatím chybí. Nahrazuje jej Michele Pirro. Nejedou ani Alex Márquez a Luca Marini. Alex Márquez má zlomená žebra a zotavuje se doma. Luca Marini má krátce po operaci zlomené klíční kosti. Na divokou kartu startuje Cal Crutchlow.

Jorge Martin sice v tréninku upadl, ale je v pořádku a o něco později se opět vrátil na dráhu. Navzdory pádu se Martin stal nejrychlejším mužem dnešního japonského dopoledne. Na druhé místo se zařadil nováček Augusto Fernandez. Třetí skončil Marco Bezzecchi.

Čtvrtý nejlepší čas má na svém kontě Francesco Bagnaia, který i do Japonska přijel v roli vedoucího muže šampionátu, nicméně po závodech v Indii už vede jen o třináct bodů před Martinem. První pětku dnes dopoledne uzavřel Joan Mir, jenž to měl s pádem. Za Mirem se seřadili Binder, Viňales a Miller. Do desítky se dále vešli také Fabio Quartararo a Raul Fernandez. O přímém postupu do druhé kvalifikace se ovšem bude rozhodovat až v pátek odpoledne (japonského času).

GP Japonska - MotoGP, 1. volný trénink

P Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 1'45,192 2 Augusto Fernandez KTM 1'45,330 0,138 3 Marco Bezzecchi Ducati 1'45,510 0,318 4 Francesco Bagnaia Ducati 1'45,631 0,439 5 Joan Mir Honda 1'45,685 0,493 6 Brad Binder KTM 1'45,747 0,555 7 Maverick Viñales Aprilia 1'45,819 0,627 8 Jack Miller KTM 1'45,902 0,71 9 Fabio Quartararo Yamaha 1'45,952 0,76 10 Raul Fernandez Aprilia 1'45,966 0,774 11 Johann Zarco Ducati 1'46,018 0,826 12 Franco Morbidelli Yamaha 1'46,027 0,835 13 Marc Marquez Honda 1'46,033 0,841 14 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'46,160 0,968 15 Pol Espargaro KTM 1'46,181 0,989 16 Miguel Oliveira Aprilia 1'46,198 1,006 17 Aleix Espargaro Aprilia 1'46,229 1,037 18 Cal Crutchlow Yamaha 1'46,302 1,11 19 Takaaki Nakagami Honda 1'46,334 1,142 20 Michele Pirro Ducati 1'47,132 1,94 21 Alex Rins Honda 1'47,587 2,395

Foto: Pramac Racing