MotoGP: Na úvod byl v Katalánsku nejrychlejší Quartararo

Po dvou závodech v Misanu se jezdci rovnou přesunuli do Katalánska, kde je čeká pouze jeden závod. Na dráze bude opět chybět Marc Márquez, který se stále zotavuje ze zlomeniny paže, nicméně v paddocku už se úřadující šampion alespoň na chvíli objevil – navštívil svůj tým. Místo Márqueze opět pojede Stefan Bradl, který ovšem má problém s loketním nervem a musel kvůli tomu vynechat druhý závod v Misanu.

Na dráze se dnes nakonec objevil Cal Crutchlow, který má teď poslední dobou hodně smůly na zranění. Jezdcův stav po operaci předloktí se sice zlepšil, jenže tento týden jezdec uklouzl v paddocku a přetrhal si vazy v kotníku. Navzdory zranění mu lékaři dovolili nastoupit do dnešních tréninků.

Nejrychlejší čas prvního tréninku zaznamenal Fabio Quartararo, který musel vynechat včerejší tiskovou konferenci kvůli nevolnosti. Vypadá to ale, že se naštěstí nejednalo o nic vážného. Francouz byl dnes hodně rychlý. Vedoucí muž šampionátu – Andrea Dovizioso – zajel druhý nejlepší čas. V úvodu se sice Dovi držel až na chvostu, ale nakonec dokázal výrazně zrychlit a skončil druhý. Joan Mir to dnes měl s pádem, ale naštěstí to nemělo žádné vážnější následky. Jezdec je v pořádku a obsadil třetí místo.

Čtvrtým nejrychlejším jezdcem dnešního dopoledne je Maverick Viňales. Na prvních čtyřech místech se tedy seřadili jezdci, kteří jsou zároveň i na prvních čtyřech místech průběžného pořadí šampionátu (jen tedy jinak seřazení). Letošní šampionát je velmi těsný. První čtyři jezdce dělí pouze čtyři body.

Páté místo v prvním tréninku obsadil Aleix Espargaro. Na šesté místo se zařadil Franco Morbidelli, kterého minulý týden v Misanu trápily žaludeční potíže. Sedmý nejlepší čas zajel Alex Rins.

V případě Valentina Rossiho, který v dopoledním tréninku obsadil osmé místo, se stále čeká na oficiální oznámení týkající se jeho budoucnosti. Ačkoliv už se hodně dlouho hovoří o tom, že Rossi přestoupí k Petronasu, mnohá media to považují za jistou věc, tak oficiální potvrzení ze strany Petronasu stále chybí.

Do elitní desítky se dnes dopoledne dále vešli i zraněný Cal Crutchlow a pak také Miguel Oliveira.

GP Katalánska - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 339,6 1'40,431 2 Andrea DOVIZIOSO Ducati 346,1 1'40,861 0,43 3 Joan MIR Suzuki 340,6 1'41,060 0,629 4 Maverick VINALES Yamaha 339,6 1'41,105 0,674 5 Aleix ESPARGARO Aprilia 342,8 1'41,195 0,764 6 Franco MORBIDELLI Yamaha 335,4 1'41,219 0,788 7 Alex RINS Suzuki 339,6 1'41,316 0,885 8 Valentino ROSSI Yamaha 342,8 1'41,536 1,105 9 Cal CRUTCHLOW Honda 337,5 1'41,549 1,118 10 Miguel OLIVEIRA KTM 339,6 1'41,592 1,161 11 Takaaki NAKAGAMI Honda 338,5 1'41,609 1,178 12 Johann ZARCO Ducati 342,8 1'41,625 1,194 13 Iker LECUONA KTM 339,6 1'41,640 1,209 14 Bradley SMITH Aprilia 338,5 1'41,643 1,212 15 Francesco BAGNAIA Ducati 343,9 1'41,790 1,359 16 Pol ESPARGARO KTM 345 1'41,833 1,402 17 Stefan BRADL Honda 341,7 1'41,969 1,538 18 Jack MILLER Ducati 347,2 1'42,026 1,595 19 Danilo PETRUCCI Ducati 342,8 1'42,059 1,628 20 Alex MARQUEZ Honda 343,9 1'42,061 1,63 21 Brad BINDER KTM 340,6 1'42,335 1,904 22 Tito RABAT Ducati 336,4 1'42,992 2,561

Foto: Václav Duška Jr.