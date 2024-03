MotoGP: Na úvod byl v Portugalsku nejrychlejší Marc Márquez

Včera odpoledne a v noci na dnešek v Portugalsku pršelo. Aktuálně sice neprší, nicméně dráha po dešti stále zůstává znečištěná pískem. Jezdci královské kubatury dnes kvůli komplikovaným podmínkám zajížděli minimálně o tři sekundy pomalejší časy v porovnání s loňským rekordem.

Nejlepší čas dnešního prvního tréninku nakonec zajel Marc Márquez. Na druhé místo se zařadil jeho krajan Maverick Viňales, kterého aktuálně trápí lehčí gastroenteritida. Třetí příčku obsadil Brad Binder. Na prvních třech místech jsou tedy jezdci tří různých značek (Ducati, Aprilia a KTM). Hned za Binderem skončil jeho týmový kolega Jack Miller.

Franco Morbidelli, jenž měl v lednu hodně těžkou nehodu, kvůli níž musel vynechat předsezónní testy, v dnešním tréninku uzavřel první pětku, což je v porovnání s jeho výsledky z Kataru výrazný posun vpřed. Morbidelliho týmový kolega Jorge Martin se v dnešním tréninku zařadil na šesté místo. Sedmý skončil Alex Rins. Následovali Miguel Oliveira a Alex Márquez. Desítku uzavírá Joan Mir. Těsně mimo první desítku skončil bývalý šampion Fabio Quartararo, jenž před zahájením portugalského závodního víkendu naznačil, že by již velmi brzy chtěl učinit rozhodnutí ohledně své budoucnosti. Smlouva s Yamahou mu končí na konci této sezóny. Spekuluje se o tom, že by mohl odejít k Aprilii nebo do týmu Pramac Racing.

Nováček Pedro Acosta obsadil patnácté místo. Mladý Španěl má aktuálně potíže s předloktím a je pravděpodobné, že po závodě v Portugalsku bude muset podstoupit operaci.

GP Portugalska - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 01'40,484 2 Maverick Viñales Aprilia 01'40,649 0,165 3 Brad Binder KTM 01'40,689 0,205 4 Jack Miller KTM 01'40,840 0,356 5 Franco Morbidelli Ducati 01'40,861 0,377 6 Jorge Martin Ducati 01'40,906 0,422 7 Alex Rins Yamaha 01'40,934 0,45 8 Miguel Oliveira Aprilia 01'41,107 0,623 9 Alex Marquez Ducati 01'41,119 0,635 10 Joan Mir Honda 01'41,190 0,706 11 Fabio Quartararo Yamaha 01'41,242 0,758 12 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'41,277 0,793 13 Francesco Bagnaia Ducati 01'41,289 0,805 14 Augusto Fernandez KTM 01'41,531 1,047 15 Pedro Acosta KTM 01'41,606 1,122 16 Johann Zarco Honda 01'41,672 1,188 17 Raul Fernandez Aprilia 01'41,687 1,203 18 Marco Bezzecchi Ducati 01'41,715 1,231 19 Enea Bastianini Ducati 01'41,728 1,244 20 Aleix Espargaro Aprilia 01'41,784 1,3 21 Luca Marini Honda 01'41,977 1,493 22 Takaaki Nakagami Honda 01'42,082 1,598

Foto: Gresini Racing