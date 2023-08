MotoGP: Na úvod byl v Rakousku nejrychlejší Zarco

Od závodního víkendu ve Velké Británii je první páteční trénink královské kubatury volným tréninkem. O přímém postupu do kvalifikace rozhodne pouze páteční odpolední trénink. Nyní Komise Grand Prix upřesnila postup pro případ, že by se páteční odpolední trénink z nějakých důvodů nemohl odjet. Pokud by k tomu došlo, bude o postupu rozhodovat sobotní dopolední trénink. Pokud by nebylo možné odjet ani sobotní dopolední trénink, rozhodne páteční dopolední trénink. V případě, že se nepodaří odjet ani jeden trénink, upraví ředitelství závodu harmonogram na základě aktuálních podmínek. Posledně zmíněný scénář ovšem v tomto týdnu určitě nenastane, protože jezdci právě absolvovali první trénink.

Dnes dopoledne se na rakouské dráze nejlépe dařilo francouzským jezdcům. Dlouho vedl Fabio Quartararo, nicméně nakonec jej ve svém posledním rychlém kole překonal Johann Zarco. Quartararo se tedy musel smířit s druhým místem. Na třetí příčku se zařadil Maverick Viňales.

Alex Márquez měl sice hned v úvodu tréninku problém, když se mu při brzdění zakouřilo od předního kola, ale nakonec se mladšímu z bratrů Márquezových podařilo zajet čtvrtý nejlepší čas. První pětku dnes dopoledne uzavřel Marco Bezzecchi.

Na divokou kartu o tomto víkendu startuje Lorenzo Savadori na Aprilii. Zraněný Alex Rins je přítomen na okruhu, ale závodit ještě nemůže. Opět místo něj jede Iker Lecuona.

GP Rakouska - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Johann Zarco Ducati 1'29,838 2 Fabio Quartararo Yamaha 1'30,237 0,399 3 Maverick Viñales Aprilia 1'30,249 0,411 4 Alex Marquez Ducati 1'30,286 0,448 5 Marco Bezzecchi Ducati 1'30,305 0,467 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'30,307 0,469 7 Takaaki Nakagami Honda 1'30,338 0,5 8 Francesco Bagnaia Ducati 1'30,367 0,529 9 Aleix Espargaro Aprilia 1'30,376 0,538 10 Jorge Martin Ducati 1'30,429 0,591 11 Enea Bastianini Ducati 1'30,459 0,621 12 Joan Mir Honda 1'30,460 0,622 13 Franco Morbidelli Yamaha 1'30,642 0,804 14 Brad Binder KTM 1'30,746 0,908 15 Luca Marini Ducati 1'30,778 0,94 16 Pol Espargaro KTM 1'30,797 0,959 17 Miguel Oliveira Aprilia 1'30,821 0,983 18 Marc Marquez Honda 1'30,856 1,018 19 Augusto Fernandez KTM 1'31,020 1,182 20 Raul Fernandez Aprilia 1'31,232 1,394 21 Lorenzo Savadori Aprilia 1'31,283 1,445 22 Jack Miller KTM 1'31,366 1,528 23 Iker Lecuona Honda 1'31,885 2,047

Foto: Pramac Racing