MotoGP: Na úvod se v Malajsii dařilo Yamahám, nejrychlejší Quartararo

Po velmi krátké přestávce se jezdci z chladné Austrálie přesunuli do Malajsie, kde teploty překračují 30°C. Ráno bylo na okruhu v Malajsii ještě mokro, ale jezdci královské kubatury jeli svůj trénink na suchém povrchu.

Do GP Malajsii nezasáhne Esteve Rabat, který má stále potíže s rukou. Kvůli těmto potížím musel vynechat i závod v Japonsku.

Hned v úvodu málem upadl Márquez, ale jako obvykle tento téměř jistý pád dokázal odvrátit. O něco později pak Márqueze postihl nějaký problém s motocyklem. Jeho stroj přestal jet, musel tedy zamířit do boxů.

V prvním tréninku se velmi dařilo Yamahám. Na prvních třech místech jsou pouze jezdci Yamahy. Nejrychlejším z nich je Fabio Quartararo, který měl před týdnem těžký pád, při němž si poranil kotník, ovšem nezdá se, že by to to nějak limitovalo. Druhé místo obsadil Franco Morbidelli, což je pro tým Petronas Yamaha SRT výborný úvod, když má na své domácí dráze na prvních dvou místech oba své jezdce. Třetí místo dnes ráno obsadil Maverick Viňales.

Za trojicí jezdců Yamahy skončil Marc Márquez s Hondou. První pětku uzavřel Andrea Dovizioso na Ducati. Dovi už ovšem na nejrychlejšího Quartarara ztrácí 0,5 s.

Alex Rins obsadil šesté místo. Sedmý skončil Aleix Espargaro. Dále se umístili Valentino Rossi, Cal Crutchlow a Jack Miller.

Karel Abraham byl na úvod třináctý.

GP Malajsie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 319,5 1'59,027 2 Franco MORBIDELLI Yamaha 320,4 1'59,110 0,083 3 Maverick VINALES Yamaha 321,4 1'59,218 0,191 4 Marc MARQUEZ Honda 325,3 1'59,517 0,49 5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 327,2 1'59,527 0,5 6 Alex RINS Suzuki 324,3 1'59,546 0,519 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 324,3 1'59,854 0,827 8 Valentino ROSSI Yamaha 319,5 1'59,893 0,866 9 Cal CRUTCHLOW Honda 325,3 1'59,975 0,948 10 Jack MILLER Ducati 326,2 1'59,996 0,969 11 Joan MIR Suzuki 321,4 2'00,410 1,383 12 Danilo PETRUCCI Ducati 325,3 2'00,826 1,799 13 Karel ABRAHAM Ducati 320,4 2'00,874 1,847 14 Pol ESPARGARO KTM 320,4 2'00,951 1,924 15 Francesco BAGNAIA Ducati 323,3 2'01,000 1,973 16 Johann ZARCO Honda 324,3 2'01,038 2,011 17 Andrea IANNONE Aprilia 321,4 2'01,172 2,145 18 Jorge LORENZO Honda 322,3 2'01,515 2,488 19 Hafizh SYAHRIN KTM 315,7 2'01,579 2,552 20 Mika KALLIO KTM 317,6 2'01,959 2,932 21 Miguel OLIVEIRA KTM 301,6 2'05,412 6,385

Foto: Sepang Racing Team