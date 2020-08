MotoGP: Na úvod zajel v Rakousku nejlépe Pol Espargaro

Po závodě v Brně se jezdci rovnou přesunuli do Rakouska, kde je čekají další závody. Oproti Brnu je v Rakousku chladněji, včera navíc pršelo. Dráha dnes ráno sice už byla suchá, ale dle předpovědi to vypadá, že kdykoliv během závodního víkendu může pršet. Nelze tedy vyloučit, že v dalších trénincích už jezdci nebudou mít možnost vylepšit časy z dnešního dopoledne, a o postupu do druhé části tak rozhodne tento před chvílí odjetý trénink.

V Rakousku opět chybí Marc Márquez, kterého stejně jako v Brně nahrazuje Stefan Bradl. O tomto víkendu nejede ani Francesco Bagnaia, který se zranil v Brně. Místo italského jezdce nastoupil jeho krajan Michele Pirro.

První trénink ovládl Pol Espargaro na KTM. Druhé místo obsadil Andrea Dovizioso. Třetí čas sice zajel Joan Mir, ale následně mu byl smazán, takže třetí je Takaaki Nakagami. Mir se propadl na deváté místo.

Čtvrtou pozici obsadil Alex Rins se Suzuki a první pětku uzavírá Franco Morbidelli na Yamaze. Na prvních pěti místech jsou tedy stroje pěti různých značek (KTM, Ducati, Honda, Suzuki a Yamaha).

Šesté místo si v prvním tréninku zajistil Johann Zarco. Následovali Miguel Oliveira, Jack Miller a výše zmíněný Joan Mir. Desítku uzavírá vedoucí muž šampionátu – Fabio Quartararo. Maverick Viňales je těsně mimo první desítku. Brad Binder, vítěz brněnského závodu, je po prvním tréninku až šestnáctý.

GP Rakouska - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Pol ESPARGARO KTM 311,2 1'24,193 2 Andrea DOVIZIOSO Ducati 313,9 1'24,237 0,044 3 Takaaki NAKAGAMI Honda 308,5 1'24,378 0,185 4 Alex RINS Suzuki 310,3 1'24,573 0,38 5 Franco MORBIDELLI Yamaha 306,8 1'24,588 0,395 6 Johann ZARCO Ducati 308,5 1'24,655 0,462 7 Miguel OLIVEIRA KTM 306,8 1'24,718 0,525 8 Jack MILLER Ducati 306,8 1'24,724 0,531 9 Joan MIR Suzuki 305,9 1'24,743 0,55 10 Fabio QUARTARARO Yamaha 306,8 1'24,753 0,56 11 Maverick VINALES Yamaha 305,9 1'24,779 0,586 12 Danilo PETRUCCI Ducati 308,5 1'24,837 0,644 13 Valentino ROSSI Yamaha 302,5 1'24,879 0,686 14 Cal CRUTCHLOW Honda 307,6 1'24,944 0,751 15 Iker LECUONA KTM 306,8 1'24,991 0,798 16 Brad BINDER KTM 306,8 1'25,005 0,812 17 Michele PIRRO Ducati 309,4 1'25,152 0,959 18 Aleix ESPARGARO Aprilia 306,8 1'25,165 0,972 19 Alex MARQUEZ Honda 308,5 1'25,249 1,056 20 Bradley SMITH Aprilia 309,4 1'25,297 1,104 21 Stefan BRADL Honda 310,3 1'25,371 1,178 22 Tito RABAT Ducati 302,5 1'25,729 1,536

Foto: Václav Duška Jr.