MotoGP: Navzdory bolavému boku si Quartararo vyjel pole position

Fabio Quartararo měl dnes dopoledne hodně těžký a bolestivý pád. Sám si ani nebyl jistý, zda vůbec bude moct dnes odpoledne jet, ale nakonec to dokázal a dokonce si i vyjel pole position navzdory bolavému boku. Maverick Viňales ovládl včerejší volné tréninky a dnes v kvalifikaci ještě těsně před závěrem vedl, ale nakonec jej překonal právě zmíněný Quartararo. Viňales se tedy musel smířit s druhým místem. Spolu s jezdci Yamahy vyrazí z první řady i Cal Crutchlow na Hondě.

Franco Morbidelli kraloval dnešním tréninkům, ale v kvalifikaci se nakonec musel smířit se čtvrtým místem. Jack Miller dnes musel projít první kvalifikací, ale nakonec se kvalifikoval do první pětky. Druhou řadu uzavírá Joan Mir.

Takaaki Nakagami se kvalifikoval na sedmé místo. Danilo Petrucci spolu s Millerem postoupil z první kvalifikace a do závodu vyrazí z osmého místa. Vedle Petrucciho bude zítra stát Aleix Espargaro.

Do čtvrté řady se zítra postaví Alex Rins, Alex Márquez a Pol Espargaro. Alex Márquez sice nenavázal na úspěch ze čtvrtého tréninku, kdy skončil druhý, nicméně i jedenácté místo je jeho zatím nejlepším kvalifikačním výsledkem ve třídě MotoGP. Mladší z bratrů Márquezových totiž zatím nepostoupil do druhé kvalifikace, dnes to pro něj bylo poprvé.

Po konci kvalifikace došlo ke srážce bratrů Espargarových. Nic vážného se naštěstí nestalo. Incident je vyšetřován.

Mimo postup do druhé kvalifikace dnes zůstal Andrea Dovizioso. Jezdec do závodu vyrazí ze třinácté pozice. Po kvalifikaci byl hodně nespokojen.

Závod královské kubatury zítra začne až v 15:00. Harmonogram víkendu totiž musel být změněn kvůli příliš nízkým teplotám v ranních hodinách.

Na startu bude chybět Valentino Rossi, který se nakazil koronavirem.

GP Aragonie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 339,6 1'47,076 2 Maverick VINALES Yamaha 339,6 1'47,122 0,046 3 Cal CRUTCHLOW Honda 348,4 1'47,305 0,229 4 Franco MORBIDELLI Yamaha 336,5 1'47,317 0,241 5 Jack MILLER Ducati 347,3 1'47,413 0,337 6 Joan MIR Suzuki 341,8 1'47,679 0,603 7 Takaaki NAKAGAMI Honda 337,5 1'47,759 0,683 8 Danilo PETRUCCI Ducati 344 1'47,924 0,848 9 Aleix ESPARGARO Aprilia 339,6 1'47,988 0,912 10 Alex RINS Suzuki 339,6 1'48,035 0,959 11 Alex MARQUEZ Honda 342,9 1'48,189 1,113 12 Pol ESPARGARO KTM 346,1 1'48,202 1,126

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 2 Maverick VINALES Yamaha 3 Cal CRUTCHLOW Honda 4 Franco MORBIDELLI Yamaha 5 Jack MILLER Ducati 6 Joan MIR Suzuki 7 Takaaki NAKAGAMI Honda 8 Danilo PETRUCCI Ducati 9 Aleix ESPARGARO Aprilia 10 Alex RINS Suzuki 11 Alex MARQUEZ Honda 12 Pol ESPARGARO KTM 13 Andrea DOVIZIOSO Ducati 14 Brad BINDER KTM 15 Iker LECUONA KTM 16 Johann ZARCO Ducati 17 Francesco BAGNAIA Ducati 18 Miguel OLIVEIRA KTM 19 Bradley SMITH Aprilia 20 Tito RABAT Ducati 21 Stefan BRADL Honda

Foto: Václav Duška Jr.