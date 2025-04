MotoGP: Navzdory pádu byl v pátek dopoledne v Jerezu nejrychlejší Alex Márquez

Jezdce o nadcházejícím víkendu čeká první evropský závod tohoto roku. I po příjezdu do Evropy si velmi vysoké tempo drží bratři Márquezovi, přestože Alex upadl a Marc měl v úvodu technické potíže. Alex se naštěstí hned po své nehodě zvedl, zaběhl si do boxů pro druhý motocykl a o něco málo později zajel úplně nejlepší čas dnešního dopoledne. Marc byl sice v úvodu tréninku relativně dlouho bez měřeného kola, ale nakonec obsadil druhé místo. Na třetí příčku se zařadil Fabio Quartararo s Yamahou.

Maverick Viñales, který už před dvěma týdny v Kataru ukázal velmi rychlé tempo, byl dnes dopoledne čtvrtý. První pětku uzavřel Joan Mir. Následovali Miller, Bagnaia a Zarco. Do desítky se dostali i Rins a Morbidelli. O přímém postupu do druhé kvalifikace se ovšem bude rozhodovat až odpoledne.

Na divokou kartu v Jerezu startuje Aleix Espargaro, jenž nyní působí v roli testovacího jezdce Hondy. Na úvod byl Aleix se svou Hondou jedenáctý.

Na dráze opět chybí Miguel Oliveira a Jorge Martin. Místo Oliveiry jede Augusto Fernandez. Martina nahrazuje Lorenzo Savadori. Co se týče Martinova aktuálního stavu, jezdec už byl před pár dny propuštěn z nemocnice v Kataru a zítra (26. dubna) by měl odcestovat do Evropy, kde podstoupí další vyšetření. Termín jeho návratu k závodění zatím není jistý. Hovoří se o šesti týdnech až třech měsících.

GP Španělska - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Alex Marquez Ducati 01'36,831 2 Marc Marquez Ducati 01'37,188 0,357 3 Fabio Quartararo Yamaha 01'37,421 0,59 4 Maverick Viñales KTM 01'37,425 0,594 5 Joan Mir Honda 01'37,501 0,67 6 Jack Miller Yamaha 01'37,517 0,686 7 Francesco Bagnaia Ducati 01'37,532 0,701 8 Johann Zarco Honda 01'37,538 0,707 9 Alex Rins Yamaha 01'37,561 0,73 10 Franco Morbidelli Ducati 01'37,639 0,808 11 Aleix Espargaro Honda 01'37,746 0,915 12 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'37,857 1,026 13 Marco Bezzecchi Aprilia 01'37,936 1,105 14 Brad Binder KTM 01'38,036 1,205 15 Ai Ogura Aprilia 01'38,094 1,263 16 Luca Marini Honda 01'38,095 1,264 17 Augusto Fernandez Yamaha 01'38,157 1,326 18 Fermin Aldeguer Ducati 01'38,168 1,337 19 Pedro Acosta KTM 01'38,169 1,338 20 Enea Bastianini KTM 01'38,400 1,569 21 Raul Fernandez Aprilia 01'38,479 1,648 22 Somkiat Chantra Honda 01'39,327 2,496 23 Lorenzo Savadori Aprilia 01'39,599 2,768

