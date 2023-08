MotoGP: Navzdory pádu se z pole position raduje Bezzecchi

Podmínky na dráze v Silverstonu jsou stále velmi nepříjemné. Prší a dráha zůstává plná vody, na což mnoho jezdců doplatilo pádem. Zhruba pět minut před koncem upadl Alex Márquez, který byl v té době zrovna na druhém místě. Jezdec je po nehodě naštěstí v pořádku a ještě si dokázal doběhnout do boxů pro svůj druhý stroj. Kromě již zmíněného Alexe Márqueze během druhé kvalifikace skončili na zemi i Bagnaia a Marini. I oni jsou v pořádku. Bagnaia se po nehodě vrátil do boxu, podíval se na svou druhou motorku a šel si sednout. Po domluvě ovšem nakonec ještě vyjel na dráhu. Těsně před koncem upadl i Bezzecchi, který se krátce před tím dostal do vedení. Z vedení už Bezzecchiho nikdo nedokázal sesadit. Ital se tedy do zítřejšího závodu vydá z pole position. Bezzechi je pátým vítězem kvalifikace za posledních pět let na Silverstonu. Na druhé místo se dnes kvalifikoval Jack Miller. Alex Márquez vystartuje jako třetí.

Bagnaia otevře druhou řadu. Společnost mu v ní budou dělat nováček Augusto Fernandez a Luca Marini. Třetí řadu utvoří Jorge Martin, Maverick Viňales a Johann Zarco. Ze čtvrté řady pojedou Binder, Morbidelli a Aleix Espargaro.

Fabio di Giannantonio, který ovládl dnešní volný trénink, v první kvalifikaci upadl. Je sice v pořádku, ale nakonec nedokázal postoupit do druhé části. Spokojen po kvalifikaci rozhodně není ani Fabio Quartararo. Francouz sice v první kvalifikaci dokázal odvrátit pád, ale nakonec zajel čas, který mu nestačí na lepší než poslední místo.

GP Velké Británie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marco Bezzecchi Ducati 2'15,359 2 Jack Miller KTM 2'15,629 0,27 3 Alex Marquez Ducati 2'15,771 0,412 4 Francesco Bagnaia Ducati 2'16,095 0,736 5 Augusto Fernandez KTM 2'16,101 0,742 6 Luca Marini Ducati 2'16,152 0,793 7 Jorge Martin Ducati 2'16,272 0,913 8 Maverick Viñales Aprilia 2'16,317 0,958 9 Johann Zarco Ducati 2'16,661 1,302 10 Brad Binder KTM 2'16,677 1,318 11 Franco Morbidelli Yamaha 2'16,885 1,526 12 Aleix Espargaro Aprilia 2'17,406 2,047

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Marco Bezzecchi Ducati 2 Jack Miller KTM 3 Alex Marquez Ducati 4 Francesco Bagnaia Ducati 5 Augusto Fernandez KTM 6 Luca Marini Ducati 7 Jorge Martin Ducati 8 Maverick Viñales Aprilia 9 Johann Zarco Ducati 10 Brad Binder KTM 11 Franco Morbidelli Yamaha 12 Aleix Espargaro Aprilia 13 Enea Bastianini Ducati 14 Marc Marquez Honda 15 Pol Espargaro KTM 16 Miguel Oliveira Aprilia 17 Iker Lecuona Honda 18 Fabio Di Giannantonio Ducati 19 Joan Mir Honda 20 Raul Fernandez Aprilia 21 Takaaki Nakagami Honda 22 Fabio Quartararo Yamaha

Foto: Mooney VR46