MotoGP: Navzdory pádu zajel v sobotu dopoledne nejlepší čas Oliveira

Miguel Oliveira měl sice během sobotního dopoledního tréninku poměrně nepříjemný pád, ale nezastavilo jej to. Později se vrátil na dráhu a nakonec se může radovat z nejrychlejšího času. Johann Zarco, který obsadil druhé místo, to měl také s pádem. I on se ale naštěstí zdál být po nehodě v pořádku. Třetí nejlepší čas ze sobotního tréninku má na svém kontě Aleix Espargaro, jenž ovládl oba páteční tréninky.

Za Aleixe Espargara se zařadil jeho týmový kolega Maverick Viňales. První pětku uzavřel Alex Márquez. Za mladším z bratrů Márquezových následoval Jorge Martin, který v Katalánsku zkouší novou aerodynamiku.

Technický problém během tréninku musel řešit Raul Fernandez. Shodou okolností k tomu došlo téměř ve stejném okamžiku, kdy upadl jeho týmový kolega Oliveira. Technické potíže měl i Marc Márquez. Kromě Oliveiry a Zarca upadl také Bezzecchi, po jehož pádu zůstalo na dráze křidélko z jeho stroje.

Enea Bastianini dostal penalizaci v podobě odsunu o tři místa vzad na startu nedělního závodu. Jedná se o trest za příliš pomalou jízdu v závodní stopě během včerejšího tréninku.

GP Katalánska - MotoGP, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Miguel Oliveira Aprilia 1'40,201 2 Johann Zarco Ducati 1'40,377 0,176 3 Aleix Espargaro Aprilia 1'40,400 0,199 4 Maverick Viñales Aprilia 1'40,479 0,278 5 Alex Marquez Ducati 1'40,480 0,279 6 Jorge Martin Ducati 1'40,531 0,33 7 Luca Marini Ducati 1'40,658 0,457 8 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'40,710 0,509 9 Fabio Quartararo Yamaha 1'40,744 0,543 10 Jack Miller KTM 1'40,772 0,571 11 Francesco Bagnaia Ducati 1'40,785 0,584 12 Pol Espargaro KTM 1'40,815 0,614 13 Raul Fernandez Aprilia 1'40,868 0,667 14 Brad Binder KTM 1'40,990 0,789 15 Augusto Fernandez KTM 1'41,105 0,904 16 Franco Morbidelli Yamaha 1'41,174 0,973 17 Enea Bastianini Ducati 1'41,316 1,115 18 Marc Marquez Honda 1'41,369 1,168 19 Takaaki Nakagami Honda 1'41,388 1,187 20 Joan Mir Honda 1'41,754 1,553 21 Iker Lecuona Honda 1'41,921 1,72 22 Marco Bezzecchi Ducati 1'42,171 1,97

Foto: RNF Racing