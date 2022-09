MotoGP: Nejlepší čas druhého dne testů v Misanu zajel Quartararo

Dnešek byl druhým a zároveň posledním dnem testů v Misanu. Stejně jako včera byl program rozdělen do dvou částí. Testovalo se od 9:00 do 13:00 a pak od 14:00 do 18:00, nicméně v druhé části dne už zajelo měřený čas pouze dvanáct jezdců.

Nejrychlejším mužem dnešního dne a zároveň celého dvoudenního testu v Misanu se stal Fabio Quartararo s časem 1:31,054. Francouz byl spokojen už po včerejšku, kdy si zkusil nový motocykl pro příští rok. Pozitivně hodnotil to, jak nový stroj funguje v oblasti akcelerace a maximální rychlosti. Právě nedostatečná maximální rychlost byla dosud u Yamahy problém a Quartararo si na ni hodně stěžoval.

Pouhých 0,118 s dnes na Quartarara ztratil Francesco Bagnaia na druhém místě. První trojici uzavřel Maverick Viňales, který za Quartararem zaostal o 0,135 s. Čtvrté místo obsadil Enea Bastianini. Aleix Espargaro ukončil dnešní program na pátém místě, nicméně při pádu si zlomil jeden prst na levé ruce. Jezdce nyní čekají kontroly u Dr. Xaviera Mira, ale dle prvních informací by neměla být nutná operace.

Na dráze se opět objevil Marc Márquez. Dnes zajel desátý čas a na nejrychlejšího Quartarara ztratil 0,588 s. V kombinovaném pořadí dvoudenního programu je Márquez na třináctém místě. Zda ovšem příští týden nastoupí do závodu v Aragonii, ještě nebylo rozhodnuto.

MotoGP - Misano, 7.9.2022 - 2. den testů

P. Jezdec Čas Ztráta 1 20FabioQuartararo 1'31,054 0 2 63FrancescoBagnaia 1'31,172 0,118 3 12MaverickViñales 1'31,189 0,135 4 23EneaBastianini 1'31,260 0,206 5 41AleixEspargaro 1'31,333 0,279 6 89JorgeMartin 1'31,439 0,385 7 88MiguelOliveira 1'31,585 0,531 8 49FabioDi Giannantonio 1'31,605 0,551 9 21FrancoMorbidelli 1'31,614 0,56 10 93MarcMarquez 1'31,642 0,588 11 30TakaakiNakagami 1'31,786 0,732 12 33BradBinder 1'31,803 0,749 13 5JohannZarco 1'31,841 0,778 14 73AlexMarquez 1'31,864 0,81 15 44PolEspargaro 1'31,864 0,81 16 43JackMiller 1'31,927 0,873 17 51MichelePirro 1'32,070 1,016 18 26DaniPedrosa 1'32,308 1,254 19 25RaulFernandez 1'32,346 1,292 20 87RemyGardner 1'32,433 1,379 21 40DarrynBinder 1'32,852 1,798 22 6StefanBradl 1'32,948 1,894 23 32LorenzoSavadori 1'33,546 2,492

Foto: Václav Duška Jr.