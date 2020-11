MotoGP: Nejlepší čas prvního pátečního tréninku zajel Nakagami

Jezdci sice zůstali ve Valencii, ale jinak se od minulého víkendu odehrálo mnoho nového. Dovi oznámil, že si příští rok dá pauzu s cílem vrátit se do MotoGP v roce 2022. Iannone neuspěl u odvolacího soudu a nakonec dostal zákaz závodění na čtyři roky. Cal Crutchlow je dle posledních informací velmi blízko možnosti stát se testovacím jezdcem Yamahy. Márquezova rekonvalescence se nevyvíjí dobře, takže jezdec se do konce letošního roku na dráze neukáže a dokonce je ohrožen i jeho návrat v úvodu příští sezóny. Čím dál více se totiž hovoří o tom, že Márquez bude muset podstoupit ještě jednu operaci, po níž by byl mimo hru ještě dalších zhruba šest měsíců.

Valentino Rossi měl v úterý opět pozitivní test na koronavirus, ale ve středu a ve čtvrtek už měl testy negativní, takže se může zúčastnit tohoto závodního víkendu. V sobotu se na dráhu vrátí také Iker Lecuona, který je aktuálně v karanténě, protože se koronavirem nakazil jeho bratr. Sám jezdec měl i v tomto týdnu negativní test, takže zítra (tj. po absolvování desetidenní karantény) může být zpátky na dráze.

Nejlepší čas dnešního dopoledne zaznamenal Takaaki Nakagami. Na druhé místo se zařadil Franco Morbidelli. Maverick Viňales byl sice ještě krátce před koncem tréninku daleko mimo první desítku, ale v závěru hodně zrychlil a posunul se nakonec až na třetí místo.

Pol Espargaro, který minulý týden ve Valencii vystoupil na podium, zahájil tento víkend čtvrtým časem. První pětku doplnil jeho bratr Aleix. Šesté místo obsadil Johann Zarco. Za ním skonči Andrea Dovizioso na tovární Ducati.

Joan Mir, který už pozítří může teoreticky slavit titul, zajel v dnešním prvním tréninku osmý čas. V elitní desítce jsou dále i Miguel Oliveira a Stefan Bradl.

GP Valencie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Takaaki NAKAGAMI Honda 322,8 1'30,829 2 Franco MORBIDELLI Yamaha 318,3 1'30,944 0,115 3 Maverick VINALES Yamaha 322,8 1'30,968 0,139 4 Pol ESPARGARO KTM 325,8 1'31,052 0,223 5 Aleix ESPARGARO Aprilia 321,3 1'31,170 0,341 6 Johann ZARCO Ducati 324,3 1'31,297 0,468 7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 330,5 1'31,410 0,581 8 Joan MIR Suzuki 319,8 1'31,436 0,607 9 Miguel OLIVEIRA KTM 322,8 1'31,486 0,657 10 Stefan BRADL Honda 327,4 1'31,514 0,685 11 Alex RINS Suzuki 324,3 1'31,528 0,699 12 Jack MILLER Ducati 332,1 1'31,541 0,712 13 Valentino ROSSI Yamaha 319,8 1'31,545 0,716 14 Cal CRUTCHLOW Honda 325,8 1'31,572 0,743 15 Alex MARQUEZ Honda 324,3 1'31,598 0,769 16 Fabio QUARTARARO Yamaha 319,8 1'31,617 0,788 17 Brad BINDER KTM 324,3 1'31,678 0,849 18 Danilo PETRUCCI Ducati 325,8 1'31,805 0,976 19 Francesco BAGNAIA Ducati 324,3 1'31,828 0,999 20 Tito RABAT Ducati 322,8 1'32,198 1,369 21 Lorenzo SAVADORI Aprilia 315,4 1'32,772 1,943 Iker LECUONA KTM

Foto: Václav Duška Jr.