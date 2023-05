MotoGP: Nejlepší čas testu v Jerezu zaznamenal Bezzecchi

Po závodě ještě jezdci zůstali na jihu Španělska za účelem testování. Testu se nemohl zúčastnit Miguel Oliveira, který měl včera v úvodu závodu dost těžký pád. Jezdec má po nehodě vykloubené levé rameno a také menší zlomeninu pažní kosti. Kvůli tomuto zranění bude muset vynechat i závod ve Francii, jenž se jede za necelé dva týdny.

Na dráze dnes kromě výše zmíněného Oliveiry chyběli i Marc Márquez, Enea Bastianini a Pol Espargaro, kteří jsou dlouhodobě zranění.

Nejrychlejším mužem dnešního testovacího programu je Marco Bezzecchi. Na druhou příčku se zařadil jeho kolega Luca Marini. Třetí místo obsadil Fabio Quartararo a hned za ním skončil jeho jmenovec Fabio di Giannantonio. Do první pětky se vešel i Maverick Viňales, který byl nejpilnějším jezdcem dnešního dne – zajel 94 kol. Šesté místo obsadil vítěz včerejšího závodu a aktuálně vedoucí muž šampionátu – Francesco Bagnaia. Do půl vteřiny ztráty na nejrychlejšího jsou dále i Aleix Espargaro a Brad Binder. Devátý Jorge Martin už za Bezzecchim zaostal o 0,515 s. Desátý Alex Márquez ztrácí 0,615 s. Do jedné vteřiny se vešlo šestnáct jezdců.

MotoGP - test, Jerez - 1. 5. 2023

P. Jezdec Čas Ztráta 1 72MarcoBezzecchi 1'36,574 0 2 10LucaMarini 1'36,678 0,104 3 20FabioQuartararo 1'36,725 0,151 4 49FabioDi Giannantonio 1'36,963 0,389 5 12MaverickViñales 1'36,964 0,39 6 1FrancescoBagnaia 1'37,024 0,45 7 41AleixEspargaro 1'37,060 0,486 8 33BradBinder 1'37,068 0,494 9 89JorgeMartin 1'37,089 0,515 10 73AlexMarquez 1'37,189 0,615 11 25RaulFernandez 1'37,285 0,711 12 30TakaakiNakagami 1'37,314 0,74 13 5JohannZarco 1'37,326 0,752 14 43JackMiller 1'37,431 0,857 15 36JoanMir 1'37,516 0,942 16 21FrancoMorbidelli 1'37,543 0,969 17 42AlexRins 1'37,722 1,148 18 37AugustoFernandez 1'37,739 1,165 19 6StefanBradl 1'37,782 1,208 20 26DaniPedrosa 1'38,397 1,823 21 94JonasFolger 1'38,542 1,968 22 32LorenzoSavadori 1'38,558 1,984

Foto: Mooney VR46 Racing Team