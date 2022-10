MotoGP: Nejlepší čas třetího thajského tréninku zaznamenal Martin

Nejlepší čas třetího thajského tréninku zaznamenal Jorge Martin, přestože úvod tréninku měl poznamenaný pádem. Jack Miller upadl až v závěru, ale i on je v pořádku. Navzdory pádu se Miller může radovat z druhého místa. Třetí pozici si ve třetím tréninku vyjel Fabio Quartararo, který na konci tréninku dokázal odvrátit pád. Na čtvrté místo se v úplném závěru posunul Brad Binder. První pětku uzavřel Alex Rins.

Šestý skončil Johann Zarco a sedmý je Enea Bastianini. Za Bastianinim se seřadili Marco Bezzecchi a Luca Marini. První desítku třetího tréninku uzavírá Marc Márquez. Nicméně v kombinovaném pořadí je Márquez mimo elitní desítku, takže bude muset nastoupit do první kvalifikace. Stejně tak budou muset zabojovat například také oba jezdci Aprilie. Viňales se během tréninku několikrát rozčiloval kvůli fungování svého stroje, rychlý čas se mu nedařilo zajet. Rychlé tempo neměl ani jeho kolega Aleix Espargaro, který je aktuálně třetím mužem průběžného pořadí šampionátu. Bagnaiovi, který je v šampionátu druhý, se sice ve třetím tréninku také nepodařilo zajet čas do první desítky, ale díky času ze včerejška má zajištěn postup do druhé kvalifikace.

Do tréninku nenastoupil Raul Fernandez. Jezdce trápí žaludeční potíže, ale doufá, že odpoledne už bude zpátky na dráze.

GP Thajska - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 89JorgeMartin Ducati 336,4 01'30,2050 0 2 43JackMiller Ducati 335,4 01'30,2170 0,012 3 20FabioQuartararo Yamaha 334,3 01'30,3100 0,105 4 33BradBinder KTM 333,3 01'30,4050 0,2 5 42AlexRins Suzuki 333,3 01'30,4440 0,239 6 5JohannZarco Ducati 336,4 01'30,4890 0,284 7 23EneaBastianini Ducati 336,4 01'30,4920 0,287 8 72MarcoBezzecchi Ducati 335,4 01'30,5130 0,308 9 10LucaMarini Ducati 335,4 01'30,5160 0,311 10 93MarcMarquez Honda 334,3 01'30,5260 0,321 11 88MiguelOliveira KTM 331,2 01'30,8180 0,613 12 41AleixEspargaro Aprilia 334,3 01'30,8310 0,626 13 21FrancoMorbidelli Yamaha 333,3 01'30,8920 0,687 14 35CalCrutchlow Yamaha 330,2 01'30,9060 0,701 15 87RemyGardner KTM 330,2 01'30,9280 0,723 16 49FabioDi Giannantonio Ducati 333,3 01'30,9410 0,736 17 63FrancescoBagnaia Ducati 336,4 01'31,1440 0,939 18 12MaverickViñales Aprilia 335,4 01'31,1780 0,973 19 44PolEspargaro Honda 331,2 01'31,1800 0,975 20 73AlexMarquez Honda 332,3 01'31,4310 1,226 21 45TetsutaNagashima Honda 329,2 01'31,6430 1,438 22 40DarrynBinder Yamaha 328,2 01'31,6860 1,481 23 DaniloPetrucci Suzuki 328,2 01'31,8280 1,623 25RaulFernandez KTM 0 0

Foto: Václav Duška Jr.