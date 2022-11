MotoGP: Nejlepší čas třetího tréninku ve Valencii zajel Miller

Trénink královské kubatury musel být hned krátce po zahájení přerušen. Marco Bezzecchi totiž upadl a jeho stroj začal hořet. Jezdec je v pořádku a přerušení ani netrvalo nijak dlouho. Brzy se zase mohlo pokračovat. Zhruba deset minut před koncem upadl Bezzecchi znovu, ale tentokrát už se to obešlo bez požáru. Bezzecchi ovšem zdaleka nebyl jediným, kdo dnes dopoledne skončil na zemi. Padalo se totiž poměrně hodně. Upadli například i Enea Bastiani a Brad Binder. Hodně nepříjemný pád měl také Raul Fernandez. Jezdec po nehodě zamířil do zdravotního střediska na okruhu a následně musel i na podrobnější vyšetření do nemocnice.

Nejlepší čas zajel Jack Miller, který se dnes jako jediný dostal pod 1:30 na kolo. Druhé místo obsadil Johann Zarco, který na Millera ztratil 0,105 s. Na třetí pozici se zařadil Brad Binder.

Fabio Quartararo měl v závěru nepříjemnou chvíli, když málem nedobrovolně vystoupil ze svého motocyklu, ale naštěstí to ustál. Francouz zajel čtvrtý nejlepší čas třetího tréninku, ale v kombinovaném pořadí je pátý, protože díky včerejšímu času je na čtvrté příčce kombinovaného pořadí Luca Marini.

Pátým nejrychlejším mužem třetího tréninku je Marc Márquez. Následovali Aleix Espargaro a Francesco Bagnaia. Do nejlepší desítky třetího tréninku se dále vešli i Joan Mir, Alex Rins a Enea Bastianini.

Nicméně někteří jezdci nedokázali vylepšit své časy ze včerejška. Kromě již zmíněného Mariniho to byli také Martin, Bastianini, Oliveira, Bezzecchi a Fernandez.

Do druhé kvalifikace postupují Miller, Zarco, B. Binder, Marini, Quartararo, M. Marquez, A. Espargaro, Martin, Bagnaia a Mir. O postup budou muset zabojovat například Rins a Bastianini, kteří jsou v kombinovaném pořadí na jedenáctém a dvanáctém místě.

GP Valencie - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 43JackMiller Ducati 332,1 01'29,9210 0 2 5JohannZarco Ducati 332,1 01'30,0260 0,105 3 33BradBinder KTM 332,1 01'30,1880 0,267 4 20FabioQuartararo Yamaha 325,8 01'30,2310 0,31 5 93MarcMarquez Honda 328,9 01'30,2790 0,358 6 41AleixEspargaro Aprilia 330,5 01'30,3000 0,379 7 63FrancescoBagnaia Ducati 332,1 01'30,3240 0,403 8 36JoanMir Suzuki 325,8 01'30,3830 0,462 9 42AlexRins Suzuki 330,5 01'30,3880 0,467 10 23EneaBastianini Ducati 332,1 01'30,4150 0,494 11 21FrancoMorbidelli Yamaha 325,8 01'30,4310 0,51 12 88MiguelOliveira KTM 325,8 01'30,4460 0,525 13 89JorgeMartin Ducati 332,1 01'30,4950 0,574 14 10LucaMarini Ducati 332,1 01'30,5540 0,633 15 12MaverickViñales Aprilia 327,4 01'30,5810 0,66 16 73AlexMarquez Honda 325,8 01'30,8680 0,947 17 44PolEspargaro Honda 328,9 01'30,9570 1,036 18 87RemyGardner KTM 324,3 01'31,0560 1,135 19 30TakaakiNakagami Honda 325,8 01'31,0930 1,172 20 49FabioDi Giannantonio Ducati 327,4 01'31,0970 1,176 21 35CalCrutchlow Yamaha 325,8 01'31,1210 1,2 22 72MarcoBezzecchi Ducati 328,9 01'31,6870 1,766 23 40DarrynBinder Yamaha 325,8 01'31,7530 1,832 24 25RaulFernandez KTM 325,8 01'32,4680 2,547

Foto: Václav Duška Jr.