MotoGP: Nejrychlejším jezdcem pátečního odpoledne se stal Bezzecchi

Během pátečního odpoledního tréninku třídy MotoGP se nad okruhem Red Bull Ring začala stahovat mračna. Zhruba 25 minut před koncem tréninku zavlála bílá vlajka s červeným křížem, která signalizuje déšť. Nakonec z toho bylo jen několik kapek, takže jezdci ještě měli v závěru příležitost vylepšovat své časy.

Úplně nejrychlejší kolo nakonec zaznamenal Marco Bezzecchi, který díky času 1:28,533 nastavil nový traťový rekord. V závěru sice musel Bezzecchi odstavit svůj stroj, ale nikdo už nedokázal jeho čas překonat. Do boxu pak Bezzecchiho dopravil přímo týmový šéf - Valentino Rossi, jenž přijel navštívit Velkou cenu Rakouska.

Druhé místo obsadil Maverick Viňales. Na třetí pozici se zařadil Francesco Bagnaia – aktuálně vedoucí muž šampionátu. Přes tři desetiny vteřiny ztrácí na vítězného Bezzecchiho Brad Binder na stroji KTM. První pětku doplňuje Johann Zarco. Hned za Zarcem skončil jeho týmový kolega Jorge Martin. Vítěz britského závodu – Aleix Espargaro – obsadil sedmé místo. Alex Márquez, který před necelými dvěma týdny poprvé v kariéře vyhrál sprint, dnes skončil osmý. Kromě osmi výše zmíněných si přímý postup do druhé kvalifikace zajistili i Fabio Quartararo a Miguel Oliveira. Od závodního víkendu ve Velké Británii rozhoduje o přímém postupu do druhé kvalifikace pouze páteční odpolední trénink. Kdo tedy dnes odpoledne neuspěl, bude muset zítra nastoupit do první kvalifikace.

Během tréninku došlo k incidentu, kdy pomalu jedoucí Pol Espargaro přibrzdil Marca Márqueze. Incident je vyšetřován komisaři.

GP Rakouska - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marco Bezzecchi Ducati 1'28,533 2 Maverick Viñales Aprilia 1'28,577 0,044 3 Francesco Bagnaia Ducati 1'28,821 0,288 4 Brad Binder KTM 1'28,863 0,33 5 Johann Zarco Ducati 1'28,921 0,388 6 Jorge Martin Ducati 1'29,012 0,479 7 Aleix Espargaro Aprilia 1'29,052 0,519 8 Alex Marquez Ducati 1'29,096 0,563 9 Fabio Quartararo Yamaha 1'29,155 0,622 10 Miguel Oliveira Aprilia 1'29,160 0,627 11 Luca Marini Ducati 1'29,186 0,653 12 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'29,310 0,777 13 Marc Marquez Honda 1'29,356 0,823 14 Jack Miller KTM 1'29,400 0,867 15 Pol Espargaro KTM 1'29,486 0,953 16 Enea Bastianini Ducati 1'29,515 0,982 17 Franco Morbidelli Yamaha 1'29,621 1,088 18 Takaaki Nakagami Honda 1'29,730 1,197 19 Raul Fernandez Aprilia 1'29,789 1,256 20 Augusto Fernandez KTM 1'29,867 1,334 21 Lorenzo Savadori Aprilia 1'30,003 1,47 22 Iker Lecuona Honda 1'30,223 1,69 23 Joan Mir Honda 1'30,352 1,819

Foto: Mooney VR46