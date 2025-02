MotoGP: Nejrychlejším jezdcem prvního volného tréninku roku 2025 se stal Marc Márquez

Jezdci královské kubatury mají za sebou první volný trénink letošního roku. Oproti předchozím sezónám, kdy se obvykle začínalo v Kataru, se letos jede první závod roku v Thajsku. Jezdce a stroje o tomto víkendu budou trápit vysoké teploty vzduchu. Dle předpovědi počasí se očekává, že během víkendu by se maximální teploty vzduchu mohly vyšplhat až na 38°C. Už dnes dopoledne (thajského času) se teplota dostala nad 30°C.

Začátek sezóny bohužel nezačal dobře pro úřadujícího šampiona. Jorge Martin se zranil při testech v Sepangu. Nejprve se sice zdálo, že by se Martin mohl zotavit do začátku roku, ale nakonec přišlo další zranění při soukromém tréninku. Jezdec musel na další operaci, takže do prvního závodu roku nastoupit nemůže a v tuto chvíli už je jisté i to, že bude muset vynechat i závod v Argentině. Zastupuje jej Lorenzo Savadori.

Kromě již zmíněného Martina se při předsezónním testu v Malajsii zranili i Raul Fernandez a Fabio di Giannantonio. Fernandez musel na operaci ruky, ale vrátil se už při thajském testu, který následoval jen několik málo dnů po testu v Malajsii. Di Giannantonio, který na konci loňského roku absolvoval operaci dlouhodobě problematického ramene, si první den testů v Malajsii zlomil klíční kost a musel na další operaci, ale o tomto závodním víkendu už je zpátky, ačkoliv dle svých slov ještě není ve stoprocentní kondici.

Nejrychlejším mužem prvního tréninku se stal Marc Márquez. Na druhé místo se zařadil Franco Morbidelli. První trojku doplnil Fabio Quartararo s Yamahou, jemuž se velmi dobře dařilo už při předsezónních testech. Kromě již zmíněného Quartarara si dnes velmi dobře vedli i další jezdci na strojích značky Yamaha. Do první desítky se dostali i Miller a Oliveira, přičemž Miller skončil čtvrtý a Oliveira osmý. Rins je tedy nakonec jediným z jezdců Yamahy mimo první desítku.

Pátý nejlepší čas dnešního thajského dopoledne zaznamenal Marco Bezzecchi. Výborný vstup do královské kubatury má za sebou Ai Ogura, jemuž se podařilo v prvním tréninku zajet šestý čas. Sedmé místo obsadil Alex Márquez. Osmý byl již zmíněný Oliveira. Viňales měl sice hned v úvodu tréninku nějaký problém se svým strojem KTM, ale nakonec dokázal zajet devátý čas. Desítku uzavřel loňský vicemistr Bagnaia.

GP Thajska - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 01'29,423 2 Franco Morbidelli Ducati 01'29,581 0,158 3 Fabio Quartararo Yamaha 01'29,765 0,342 4 Jack Miller Yamaha 01'29,840 0,417 5 Marco Bezzecchi Aprilia 01'29,851 0,428 6 Ai Ogura Aprilia 01'29,919 0,496 7 Alex Marquez Ducati 01'29,944 0,521 8 Miguel Oliveira Yamaha 01'30,018 0,595 9 Maverick Viñales KTM 01'30,054 0,631 10 Francesco Bagnaia Ducati 01'30,141 0,718 11 Johann Zarco Honda 01'30,219 0,796 12 Luca Marini Honda 01'30,233 0,81 13 Joan Mir Honda 01'30,241 0,818 14 Fermin Aldeguer Ducati 01'30,269 0,846 15 Alex Rins Yamaha 01'30,341 0,918 16 Pedro Acosta KTM 01'30,385 0,962 17 Somkiat Chantra Honda 01'30,471 1,048 18 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'30,537 1,114 19 Brad Binder KTM 01'30,640 1,217 20 Enea Bastianini KTM 01'30,722 1,299 21 Raul Fernandez Aprilia 01'31,040 1,617 22 Lorenzo Savadori Aprilia 01'31,844 2,421

Foto: Ducati