MotoGP: Nejrychlejším mužem druhého štýrského tréninku se stal Pol Espargaro

Jezdci královské kubatury absolvovali druhý volný trénink na GP Štýrska. V době, kdy do konce zbývalo 13 minut, vedl průběžné pořadí Alex Rins na Suzuki, za ním byli Pol Espargaro a Brad Binder na strojích značky KTM. A na prvních třech místech se nic neměnilo ani ve chvíli, kdy zbývalo pět minut do konce. Mnozí jezdci pak zajížděli svá nejrychlejší kola až v úplném závěru, to se pak teprve začalo pořadí výrazněji měnit. Fabio Quartararo v závěru dvakrát vyjel mimo dráhu. Po druhém tréninku je mladý Francouz mimo elitní desítku.

Nejlepší čas druhého pátečního tréninku zaznamenal Pol Espargaro. Na druhé místo se zařadil Takaaki Nakagami. První trojici zkompletoval Joan Mir.

Čtvrtý nejlepší čas dnes odpoledne zajel Mirův týmový kolega Alex Rins. První pětku uzavřel Maverick Viňales. Následovali Oliveira, Morbidelli a Aleix Espargaro. Do první desítky druhého tréninku se dále vešli i Valentino Rossi a Brad Binder. Ne všichni jezdci se ovšem dokázali odpoledne zlepšit, takže v kombinaci dvou tréninků tvoří první desítku Pol Espargaro, Miller, Dovi, Oliveira, Nakagami, Mir, Rins, Viňales, Morbidelli a Binder.

Další šanci na případné zlepšení budou mít jezdci zítra ve třetím tréninku (pokud počasí dovolí).

GP Štýrska - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Pol ESPARGARO KTM 309,4 1'23,638 2 Takaaki NAKAGAMI Honda 309,4 1'23,904 0,266 3 Joan MIR Suzuki 305,9 1'23,907 0,269 4 Alex RINS Suzuki 310,3 1'24,009 0,371 5 Maverick VINALES Yamaha 305,9 1'24,060 0,422 6 Miguel OLIVEIRA KTM 310,3 1'24,118 0,48 7 Franco MORBIDELLI Yamaha 307,6 1'24,187 0,549 8 Aleix ESPARGARO Aprilia 311,2 1'24,366 0,728 9 Valentino ROSSI Yamaha 301,6 1'24,378 0,74 10 Brad BINDER KTM 306,8 1'24,427 0,789 11 Iker LECUONA KTM 304,2 1'24,429 0,791 12 Alex MARQUEZ Honda 310,3 1'24,463 0,825 13 Cal CRUTCHLOW Honda 309,4 1'24,560 0,922 14 Fabio QUARTARARO Yamaha 302,5 1'24,643 1,005 15 Andrea DOVIZIOSO Ducati 309,4 1'24,774 1,136 16 Michele PIRRO Ducati 308,5 1'24,807 1,169 17 Jack MILLER Ducati 307,6 1'24,925 1,287 18 Danilo PETRUCCI Ducati 307,6 1'24,985 1,347 19 Bradley SMITH Aprilia 307,6 1'25,025 1,387 20 Stefan BRADL Honda 306,8 1'25,057 1,419 21 Tito RABAT Ducati 307,6 1'25,221 1,583 Johann ZARCO Ducati

Foto: Václav Duška Jr.