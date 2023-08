MotoGP: Nejrychlejším mužem pátečního odpoledne je Aleix Espargaro

Jezdci MotoGP mají za sebou páteční odpolední trénink, který trvá celou hodinu a od nynějška je to jediný trénink, který rozhoduje o přímém postupu do druhé kvalifikace.

Hned v úvodu rozhodujícího tréninku skončil na zemi Maverick Viňales. Pád to byl rozhodně nepříjemný, jezdci chvíli trvalo, než z místa odešel, ale nakonec dokázal dojít sám až do boxů a následně se znovu vrátil na dráhu. O něco později se do potíží dostal Quartararo, jehož Yamaha jej nadzvedla ze sedla, ale jezdci se naštěstí podařilo situaci zvládnout bez pádu, jen to dosednutí zpátky bylo evidentně poněkud bolestivé. Krátce po polovině tréninku upadl Luca Marini. Jeho stroj málem přeletěl bariéru. Jezdec ale naštěstí odešel po svých. Zhruba pět minut před koncem upadl také Marco Bezzecchi, který v té době vedl. Jezdec se docela proletěl, pak se chvíli svíjel na zemi, ale nakonec odešel po svých.

Vítězem rozhodujícího tréninku se nakonec stal Aleix Espargaro. Druhé místo obsadil Jorge Martin se ztrátou 0,671 s na Aleixe Espargara. První trojku zkompletoval Brad Binder. Maverick Viňales se navzdory pádu v úvodu zařadil na čtvrté místo. Pátý skončil Johann Zarco. Následoval Francesco Bagnaia. Marco Bezzecchi, který v závěru upadl, nakonec obsadil sedmé místo, což mu stačí na přímý postup do druhé kvalifikace. Do desítky se dále dostali i Jack Miller, Luca Marini a Alex Márquez, kteří si také zajistili přímý postup do druhé kvalifikace.

Další jezdci budou muset zabojovat zítra v první části kvalifikace. Budou mezi nimi například oba jezdci Yamahy – Fabio Quartararo a Franco Morbidelli, kteří se seřadili na jedenáctém a dvanáctém místě.

GP Velké Británie - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Aleix Espargaro Aprilia 1'58,183 2 Jorge Martin Ducati 1'58,854 0,671 3 Brad Binder KTM 1'58,898 0,715 4 Maverick Viñales Aprilia 1'58,904 0,721 5 Johann Zarco Ducati 1'58,943 0,76 6 Francesco Bagnaia Ducati 1'58,973 0,79 7 Marco Bezzecchi Ducati 1'59,018 0,835 8 Jack Miller KTM 1'59,201 1,018 9 Luca Marini Ducati 1'59,246 1,063 10 Alex Marquez Ducati 1'59,298 1,115 11 Fabio Quartararo Yamaha 1'59,425 1,242 12 Franco Morbidelli Yamaha 1'59,454 1,271 13 Marc Marquez Honda 1'59,455 1,272 14 Miguel Oliveira Aprilia 1'59,665 1,482 15 Enea Bastianini Ducati 1'59,693 1,51 16 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'59,714 1,531 17 Raul Fernandez Aprilia 1'59,726 1,543 18 Joan Mir Honda 2'00,357 2,174 19 Augusto Fernandez KTM 2'00,542 2,359 20 Takaaki Nakagami Honda 2'00,623 2,44 21 Pol Espargaro KTM 2'00,809 2,626 22 Iker Lecuona Honda 2'01,122 2,939

Foto: Aprilia