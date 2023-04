MotoGP: Nejrychlejším mužem prvního amerického tréninku je Marini

Po krátké přestávce se jezdci přesunuli do amerického Austinu, kde je čeká třetí podnik letošní sezóny. Z důvodu zranění na trati chybí Marc Márquez, Enea Bastianini a Pol Espargaro. Místo Márqueze jede Bradl, místo Bastianiniho Pirro a Espargara nahrazuje Folger. Joan Mir a Miguel Oliveira, kteří také byli zranění, už dostali od lékařů svolení k návratu do sedla svých strojů, takže do závodu v Austinu mohou nastoupit.

Nejlepší čas prvního amerického tréninku nakonec zajel Luca Marini. Fabio Quartararo, kterému se před dvěma týdny v Argentině v trénincích nedařilo, zahájil americký víkend druhým nejlepším časem. Za Quartarara se zařadil jeho krajan Johann Zarco.

Alex Márquez si drží dobrou formu. Na úvod byl mladší z bratrů Márquezových v Texasu čtvrtý. První pětku doplnil Jack Miller, který to měl s pádem, ale je v pořádku. Za Millerem následovali Jorge Martin a Francesco Bagnaia. Do desítky se dále vešli i Viňales, Nakagami a Binder.

GP Amerik - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 10LucaMarini Ducati 341,7 02'03,2500 0 2 20FabioQuartararo Yamaha 335,4 02'03,4000 0,15 3 5JohannZarco Ducati 342,8 02'03,5280 0,278 4 73AlexMarquez Ducati 337,5 02'03,5510 0,301 5 43JackMiller KTM 337,5 02'03,6760 0,426 6 89JorgeMartin Ducati 343,9 02'03,7080 0,458 7 1FrancescoBagnaia Ducati 342,8 02'03,7920 0,542 8 12MaverickViñales Aprilia 339,6 02'03,8970 0,647 9 30TakaakiNakagami Honda 335,4 02'04,1390 0,889 10 33BradBinder KTM 342,8 02'04,2040 0,954 11 36JoanMir Honda 335,4 02'04,3120 1,062 12 21FrancoMorbidelli Yamaha 336,4 02'04,3420 1,092 13 72MarcoBezzecchi Ducati 343,9 02'04,3640 1,114 14 42AlexRins Honda 337,5 02'04,4520 1,202 15 88MiguelOliveira Aprilia 339,6 02'04,6610 1,411 16 25RaulFernandez Aprilia 336,4 02'04,9040 1,654 17 49FabioDi Giannantonio Ducati 338,5 02'04,9060 1,656 18 41AleixEspargaro Aprilia 337,5 02'05,0540 1,804 19 37AugustoFernandez KTM 334,3 02'05,7320 2,482 20 6StefanBradl Honda 333,3 02'05,7710 2,521 21 51MichelePirro Ducati 339,6 02'05,7720 2,522 22 94JonasFolger KTM 334,3 02'08,1760 4,926

Foto: Mooney VR46