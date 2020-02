MotoGP: Nejrychlejším mužem prvního dne testů v Sepangu je Quartararo

Dnešek byl prvním dnem oficiálních testů v Sepangu. Před pár dny už tedy v Sepangu testovali nováčci, testovací jezdci a jezdci týmů s úlevami (tedy KTM a Aprilia), ale pro mnohé jezdce byl dnešek prvním dnem po mnoha týdnech, kdy opět usedli na své motocykly.

Na úvod byl nejrychlejší Fabio Quartararo s časem 1:58,945. Mladý Francouz tento čas zajel už ve svém dvaadvacátém kole (z dvaapadesáti celkově). Odpoledne už se nezlepšil, ale ani nikdo jiný jej nedokázal překonat. Na druhém místě skončil Quartararův týmový kolega Franco Morbidelli, který ztratil jen 0,051 s. Kromě jezdců Petronas Yamahy už se dnes nikdo nedostal pod hranici 1:59 na kolo. Alex Rins na třetím místě zajel své nejlepší kolo za 1:59,195.

Do tří desetin ztráty na nejrychlejšího se pak vešli i Brit Cal Crutchlow na čtvrté pozici a Australan Jack Miller na pátém místě. Šestý nejlepší čas zaznamenal Maverick Viňales s tovární Yamahou. Sedmý Aleix Espargaro byl posledním, kdo se vešel do ztráty půl vteřiny na Quartarara. Aleixův bratr Pol na osmém místě už ztratil 0,591 s.

Do elitní desítky se dále vešli i Joan Mir a Valentino Rossi. Mimo první desítku jsou po dnešku například Andrea Dovizioso a Marc Márquez, který ještě není zcela v pořádku po operaci ramene. Hned za Marcem se umístil jeho bratr Alex, který tak byl nejlepším nováčkem.

Posledním jezdcem pod hranicí dvou minut na kolo je Danilo Petrucci na čtrnácté příčce. Přičemž Petrucci je zároveň i posledním, kdo se vešel do ztráty jedné vteřiny na nejrychlejšího.

Kromě výše zmíněného Marca Márqueze dnes v Sepangu jeli i další jezdci, kteří koncem loňského roku absolvovali operaci ramene – tedy Miguel Oliveira a Takaaki Nakagami. Nakagami po dnešku přiznal, že jej rameno bolí více, než očekával a co se zotavení týče, odhadl to, že nyní je zhruba na šedesáti procentech. A také Miguel Oliveira si dnes stěžoval na bolesti ramene – hodně jej to bolí především, když musí hodně brzdit do pravých zatáček.

Test pokračuje v sobotu.

MotoGP - test, Sepang, 7. 2. 2020

P. Jezdec Tým Čas Ztráta 1 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1'58,945 2 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1'58,996 0,051 3 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1'59,195 0,25 4 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1'59,234 0,289 5 MILLER, Jack Pramac Racing 1'59,236 0,291 6 VINALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1'59,367 0,422 7 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1'59,427 0,482 8 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1'59,536 0,591 9 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1'59,568 0,623 10 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1'59,569 0,624 11 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1'59,666 0,721 12 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1'59,676 0,731 13 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1'59,918 0,973 14 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1'59,939 0,994 15 PEDROSA, Dani Red Bull KTM Factory Racing 2'00,017 1,072 16 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 2'00,131 1,186 17 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 2'00,136 1,191 18 GUINTOLI, Sylvain SUZUKI Test Team 2'00,371 1,426 19 ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 2'00,464 1,519 20 LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 2'00,511 1,566 21 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 2'00,519 1,574 22 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 2'00,750 1,805 23 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 2'00,815 1,87 24 TEST 1, Yamaha Yamaha Test Team 2'01,080 2,135 25 TEST 2, Yamaha Yamaha Test Team 2'01,744 2,799 26 SAVADORI, Lorenzo Aprilia Racing Team Gresini 2'03,150 4,205 NC SMITH, Bradley Aprilia Factory Racing NC PIRRO, Michele Ducati Team NC KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing NC TSUDA, Takuya SUZUKI Test Team NC TEST 3, Yamaha Yamaha Test Team

Foto: Václav Duška Jr.